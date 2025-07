Igualdad Animal: Siete empresas que podrían cambiar el mundo

No nos gusta el maltrato animal, el calentamiento global, el hambre en el mundo; y las industrias tras Carne, pescado, huevos son causantes principales de estos problemas globales.Si te alimentas de forma vegetariana o vegana debes reconocer que a gran parte de la población mundial le gusta la carne y no tanto las verduras. Si te alimentas de forma omnívora debes reconocer que la industria cárnica o pesquera son causantes del maltrato animal y de la destrucción de selvas. ¿Hay solución? La respuesta es sí.¿Qué hacer?Esa es la pregunta que se hicieron algunas de las mentes empresariales más brillantes que hay ahí fuera. La respuesta a la que llegaron colectivamente brilla con luz propia: cambiar a la industria alimentaria con productos similares a carne, pescado, huevos o lácteos, sin animales en el proceso.¿Te suena raro? Míralo así: también le suenan raros nuestros smartphones, portátiles, Facebooks, Instagrams y Snaptchats a nuestros abuelos y abuelas.Es por eso que para familiarizarnos con esta nueva ola te presentamos 7 empresas dispuestas a salvar el mundo cambiando el juego en la industria alimentaria. ¿Quién sabe cuántas más están por llegar?1. Memphis Meats“Nuestro objetivo es sencillo: cambiar la forma en la que la carne llega a tu plato. Estamos desarrollando una manera de producir carne real a partir de células animales; sin la necesidad de alimentar, criar y matar a animales.”Esta es la declaración de principios de la empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de la “carne limpia”, carne producida a partir de células con la capacidad de autorreproducirse.

2. Impossible FoodsEl equipo de científicos, desarrolladores y, en definitiva, amantes de la carne y la vida tras Impossible Foods lo tiene claro: “Plantas + Ciencia = Sabor a Carne”. A base de ingenio y talento, sin el alto precio de la carne convencional.3. New Wave FoodsSin necesidad de más palabras, citamos a New Wave Foods, “Usando tecnología, creamos alimentos alternativas al pescado que no requieren ser capturados en los frágiles ecosistemas marinos. Para recrear los alimentos provenientes del mar que la gente ha comido durante siglos nos inspiramos en la madre naturaleza, haciéndolo de una manera más sostenible.”4. Ocean Hunger Foods“La misión es simple: crear alternativas deliciosas y sostenibles a base de plantas a las proteínas de los peces y mariscos populares, que deleitan incluso a los paladares más exigentes.” dice su página. Y lo están logrando muy exitosamente.5. Beyond MeatEthan Brown, fundador y director dice “En Beyond Meat comenzamos haciéndonos preguntas sencillas: ¿por qué se necesita a un animal para conseguir carne?, ¿por qué no se puede conseguir directamente de las plantas? Y resultó que sí se puede, así que lo hicimos. Esperamos que nuestra carne hecha a base de vegetales os permita a ti y a tu familia comer más (no menos) platos de los que tanto amáis mientras que os sentís genial por los beneficios para la salud, la sostenibilidad y los animales que aportan las proteínas vegetales.”6. Hampton CreekJosh Tetrick, director de esta empresa que ha revolucionado los productos elaborados con huevo como la mayonesa, conoce muy bien a los lobbys de las industrias alimentarias. Su producto estrella, “Just Mayo”, mayonesa sin huevo, fue denunciado por el lobby de la industria del huevo en Estados Unidos. “¿¡Cómo puede llamarse mayonesa a algo que no lleva huevo!?”, gritaban desde el multimillonario lobby. Pues resultó que se puede y además, tuvieron que retirar la demanda.7. La carnicera vegetarianaLa carnicera vegetariana ofrece productos alternativos a la carne con un nombre de negocio que deja indiferente a pocos.

“Mi objetivo es liberar a los animales de la cadena alimenticia”, nos dice Jaap Korteweg, fundador de la empresa. “Todos nuestros productos provienen de cultivos amigables con el medio ambiente donde no se talan selvas ni bosques. En la Carnicera Vegetariana también nos preocupamos por establecer una cadena de comercio justo.”Gracias a todas ellas, podría ser que pronto pudiéramos disfrutar lo mejor de los dos mundos. Sabores y texturas a animal, pero sin animales. ¿No es genial lo que se puede hacer con tecnología y creatividad?

