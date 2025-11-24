UdeG anuncia programa para otorgar definitividad a profesores de asignatura

. .

La Universidad de Guadalajara (UdeG) lanzó este viernes un programa especial que busca otorgar mayor estabilidad laboral a más de tres mil profesoras y profesores de asignatura, uno de los sectores con mayor carga docente en la institución y que históricamente ha enfrentado condiciones laborales frágiles.

Se trata del Programa Especial para obtener la definitividad en carga horaria global de 12 horas, una medida largamente esperada por la comunidad académica y que reconoce el trabajo constante de quienes sostienen buena parte de la vida académica de esta Casa de Estudio.

La Rectora General, Karla Planter Pérez, informó que a partir del 21 de noviembre las y los docentes que cumplan con los requisitos podrán acceder a un contrato definitivo de 12 horas. Explicó que esta decisión surge del diálogo directo con el profesorado durante sus visitas a preparatorias y centros universitarios, así como del trabajo conjunto con el Sindicato de Académicas y Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).

“Es un paso que significa tranquilidad, reconocimiento y, sobre todo, abrir la puerta a un futuro con más certeza para ellas, ellos y sus familias. No se trata sólo de un trámite: es valorar años de entrega, de acompañar a generaciones, de transformar vidas a través de la enseñanza”, afirmó Planter Pérez.

Con este programa, quienes cumplan los criterios podrán acceder a 12 horas definitivas, lo que representa una mejora significativa en su situación laboral y profesional.

Por su parte, la Secretaria General del STAUdeG, Érika Natalia Juárez Miranda, destacó que esta convocatoria responde a una demanda profunda de la comunidad académica y fue posible gracias a la apertura y sensibilidad de la Rectora General.

“El STAUdeG hace suya esta demanda porque reconoce el enorme valor del trabajo de las y los profesores de asignatura: su docencia, su aporte al conocimiento y su acompañamiento a miles de estudiantes que hacen posible el derecho a la educación pública en Jalisco”, expresó.

Juárez Miranda agregó que otorgar definitividad a este sector del profesorado “construye un futuro laboral más justo y digno” y representa un reconocimiento al mérito, la trayectoria y el compromiso demostrado durante años.(Con información de UdeG)