Encuentro Internacional en CUCEA sobre Comunicación Estratégica

. Realizan en CUCEA Encuentro Internacional sobre Comunicación Estratégica, Reputación y Megaeventos Globales.

Con el propósito de reflexionar sobre el papel estratégico de la comunicación en los contextos contemporáneos, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) inauguró el octavo Encuentro Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas, bajo el eje temático “Comunicación Estratégica en Salud y Deporte: Narrativas, Reputación y Megaeventos Globales”.

Durante la apertura, César Omar Mora Pérez, jefe del Departamento de Administración del CUCEA, subrayó la relevancia del encuentro como un espacio consolidado para el diálogo académico y profesional en torno a los desafíos comunicativos actuales.

“Vivimos en una era donde los megaeventos, como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, se convierten en poderosos catalizadores de cambio. Más allá del espectáculo deportivo, estos eventos construyen realidades, posicionan territorios y ponen a prueba la capacidad de las instituciones para gestionar su reputación”, afirmó.

El académico destacó que para Guadalajara y Jalisco ser sede de un evento de tal magnitud representa una oportunidad estratégica para fortalecer la atractividad territorial y consolidar una marca ciudad sólida, lo cual exige una comunicación articulada entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad. Asimismo, invitó a las y los estudiantes a aprovechar cada espacio del congreso como futuros profesionales responsables de diseñar campañas, gestionar crisis y construir narrativas de impacto social.

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Comunicación como bien social

Por su parte, Marco Tulio Flores Mayorga, presidente de la Academia de Comunicación Organizacional y coordinador del encuentro, resaltó la importancia de la comunicación como eje estratégico para el bienestar social. Recordó que problemáticas globales como la inactividad física —que afecta a uno de cada cuatro adultos y a más del 80% de los adolescentes, según la OMS— evidencian la necesidad de fortalecer estrategias comunicativas que promuevan estilos de vida saludables.

“La comunicación no solo transmite información, también construye significados, influye en comportamientos y puede contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de las personas”, puntualizó.

Retos de la comunicación en salud

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Maricarmen Rello Velázquez, periodista y titular de la Unidad de Comunicación de la Secretaría de Salud Jalisco, con el tema “Cuando el fútbol convoca multitudes: Comunicación de riesgos en salud ante el Mundial FIFA 2026”.

Rello destacó que los megaeventos deportivos representan un desafío comunicativo en materia de salud pública, debido a la concentración masiva de personas y la rapidez con la que circula la información en entornos digitales. Subrayó que la comunicación de riesgos es clave para prevenir crisis sanitarias, al informar de manera clara y confiable, y llamó a construir mensajes accesibles y basados en evidencia, en coordinación con instituciones de salud, medios y autoridades.

Espacio de reflexión y aprendizaje

El encuentro reúne a especialistas, periodistas, académicos y profesionales de diversas áreas, quienes participan en 10 conferencias y 2 paneles en modalidad híbrida, abordando temas como narrativas en el deporte y la salud, gestión de la reputación en entornos digitales, comunicación en crisis y el impacto de los megaeventos en la construcción de identidad y territorio.

Más detalles en: https://eicrp.cucea.udg.mx.

(Con información de la UdeG)