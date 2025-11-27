El rugido de los Leones Negros resonará en la FIL 2025

. El rugido de los Leones Negros volverá a escucharse en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Foto: Iván Lara González. (Fer_DuMort)

La identidad universitaria tendrá un espacio especial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, con la presencia de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Exjugadores, entrenadores, directivos y autoridades universitarias se reunirán en conversatorios y foros que celebrarán la historia, el legado y la trascendencia del emblemático equipo.

La iniciativa es organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG) en coordinación con la asociación Leones por Siempre, quienes buscan reconocer el aporte del futbol universitario a la vida cultural y social de la institución.

Durante la rueda de prensa de presentación, la Secretaria General del STAUdeG, maestra Natalia Juárez Miranda, destacó que esta alianza surge como un homenaje a la identidad que el equipo ha otorgado a la universidad:

“Nos dieron años de historia, de entrega, de pasión por el futbol que ya es parte de nuestra cotidianidad. A los personajes que crearon esta gran leyenda de los Leones Negros tenemos que agradecerles por eso”.

Por su parte, el exjugador y presidente de la asociación Leones por Siempre, Jorge “Vikingo” Dávalos, anunció que las actividades incluirán diálogos sobre los orígenes del equipo y su impacto en el futbol mexicano, además de un foro especial con la participación de la Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, quien fungirá como madrina de la asociación.

El exjugador Belarmino de Almeida Junior, actualmente captador de talentos en Brasil, expresó su entusiasmo por regresar a Guadalajara:

“Me da gusto estar aquí con los amigos con los que jugué y encontrarme también con quienes son amigos de muchos años. Me gusta Guadalajara porque viví 12 años aquí, es mi casa”.

Programa de actividades