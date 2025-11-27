Invitan a la octava edición del Foro OCDE-UDG-ANUIES en la FIL Guadalajara

. FOTO: Cortesía UDGPlus

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025 será nuevamente escenario de reflexión académica y cultural con la realización de la octava edición del Foro OCDE-UDG-ANUIES, que se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre como parte del programa FIL Pensamiento. Bajo el lema “El futuro ha cambiado: universidad, trabajo y ciencia frente a la revolución de la inteligencia artificial”, el encuentro reunirá a especialistas de los ámbitos educativo, económico y científico-tecnológico para analizar los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea.

El foro abrirá con el panel “Educación para el futuro presente: la IA y el aprendizaje a lo largo de la vida”, en el que participarán Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Coordinador General de Vinculación Estratégica de ANUIES; Gabriela Ramos, arquitecta del estándar global de la ética de la IA; Alma Herrera Márquez, Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades México; y como moderadora, Blanca L. Inguanzo Arias, Secretaria Técnica de la Subsecretaría de Educación Superior.

El segundo día estará dedicado al panel “Redefiniendo el futuro laboral: la IA como catalizador de empleos y calidad de vida”, con la participación de Luis Ernesto Salomón Delgado, de la Secretaría de Economía; Natalia Fiorentini Cañedo, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo; José Pedro Kumamoto Aguilar, Secretario General Interino de la CISS; Michael Fung, Director Ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación; Valeria Moy, Directora General del IMCO; y como moderador, Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP.

El tercer panel, titulado “Repensando la ciencia: innovación para el desarrollo incluyente y sostenible”, contará con la participación de Alistair Nolan, analista de políticas científicas y de innovación de la OCDE; Liza Elena Aceves López, Directora adjunta de Investigación Humanística y Científica de la SECIHTI; Arturo Reyes Sandoval, Director del IPN; Osvaldo Chacón Rojas, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; y como moderador, Mario López Roldán, Director del Centro OCDE para México y América Latina.

Las actividades se realizarán los días 3, 4 y 5 de diciembre, a las 10:00 horas, en el Salón México I del hotel Barceló, con entrada libre. La inauguración estará encabezada por la Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez; el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior; el doctor Mario López Roldán, Director del Centro OCDE para México y América Latina; y Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Coordinador General de Vinculación Estratégica de la ANUIES.

El foro será transmitido en vivo a través de YouTube FIL Pensamiento, YouTube UDGPlus y Facebook UDGPlus, ampliando su alcance a públicos nacionales e internacionales interesados en el debate sobre inteligencia artificial y su impacto en la educación, el trabajo y la ciencia. (Con información de la UdeG)