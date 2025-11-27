UdeG y Secretaría de Cultura de Jalisco afianzan vinculación mediante convenio

. Karla Planter, y el Secretario de Cultura, licenciado Luis Gerardo Ascencio Rubio, están construyendo una atmósfera de colaboración.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría de Cultura de Jalisco firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer el tejido cultural de la entidad y favorecer a artistas, estudiantes y a la sociedad en general. El acto, realizado esta mañana, contó con la presencia de autoridades estatales y universitarias, quienes destacaron la importancia de proyectar la agenda cultural de Jalisco y consolidar la vinculación entre ambas instituciones.

La Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, subrayó que la cultura “no es un accesorio, sino una necesidad vital para el desarrollo de nuestras comunidades”, y señaló que los centros educativos y las instituciones públicas tienen la responsabilidad de impulsar proyectos que impacten directamente en la sociedad. En este sentido, celebró la firma del convenio como un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede multiplicar resultados y convertirse en motor de transformación social. “Queremos que la colaboración entre la Secretaría de Cultura y la UdeG siga siendo un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede multiplicar resultados. Las instituciones públicas tenemos la gran responsabilidad de convertirnos en motores de cuestión social y apoyarnos para que la cultura, en sus múltiples manifestaciones, siga siendo una de las herramientas más poderosas para lograrlo; entonces, es motivo de alegría lograr esta vinculación, con el fin de organizar actividades de rescate, promoción y difusión de la cultura”, expresó.

En la ceremonia también participó la Rectora del Centro Universitario de Chapala (CUChapala), doctora Patricia Rosas Chávez, quien destacó que estas alianzas permiten afianzar recursos y asumir un compromiso con la innovación cultural, la organización de festivales y circuitos artísticos, fortaleciendo así la vida universitaria y comunitaria. “Nuestra Rectora General, Karla Planter, y el Secretario de Cultura, licenciado Luis Gerardo Ascencio Rubio, están construyendo una atmósfera de colaboración y reconociendo que la cultura es un bien social fundamental”, afirmó. Recordó además que el CUChapala ha sido pionero en la creación de actividades culturales, como el Encuentro Nacional de Poetas realizado este año en la ribera de Chapala, reafirmando el compromiso de esta Casa de Estudio con la construcción de espacios y programas artísticos.

Por su parte, el Secretario de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Ascencio Rubio, resaltó la relevancia de la vida cultural de la UdeG y aseguró que este convenio simboliza un entendimiento compartido entre ambas instituciones. Reconoció el compromiso iniciado por el CUChapala y señaló que la colaboración permitirá generar investigaciones y alternativas para salvaguardar el patrimonio histórico y cultural del estado. “El CUChapala nos ha hecho aliados de su compromiso cultural, y es un honor poder replicarlo por medio de la red de la UdeG”, agregó.

Con esta firma, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco consolidan una alianza estratégica que busca proyectar la cultura como herramienta de cohesión social y desarrollo comunitario, reafirmando el papel de las instituciones públicas en la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas en beneficio de toda la sociedad.(Con información de la UdeG)