Develan estampilla postal por los 100 años de la Refundación de la UdeG

Con un tiraje de 500 mil ejemplares, el Servicio Postal Mexicano presentó un timbre conmemorativo que reúne belleza, historia y memoria, y que desde hoy circulará en todo el país.

El Servicio Postal Mexicano (Sepomex) develó este mediodía una estampilla postal en honor al centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La ceremonia se realizó en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se presentó el timbre rectangular que ostenta la leyenda “100 años de pensar y trabajar”, acompañado del logotipo institucional, la fachada del Museo de las Artes (MUSA) y un león geométrico que simboliza el espíritu universitario.

La Rectora General de la UdeG, maestra Karla Planter Pérez, destacó que esta emisión filatélica condensa memoria, belleza y la historia de la Casa de Estudio, y que cada estampilla será un vehículo de saberes, palabras y recuerdos.

“En cada estampilla se condensa un relato: el pulso de una nación, los logros de su gente, los ideales que los sostienen; son fragmentos de arte, cultura y comunicación que resguardan la identidad de los pueblos y promueven los valores universales que nos unen”, expresó.

Planter agradeció al Sepomex por honrar el centenario de la refundación y subrayó que la historia también se cuenta a través de símbolos como este timbre, que representa la trascendencia social, académica y científica de la Universidad.

“A partir de hoy, la imagen de nuestra querida Universidad emprenderá un viaje sin fronteras. Esta estampilla cruzará tierra y mares llevando en su diminuta superficie un siglo de pensar y trabajar”, añadió.

Por su parte, la directora del Sepomex, maestra Violeta Abreu González, señaló que el timbre conmemorativo es un reconocimiento tangible a una institución que ha formado e inspirado a miles de jóvenes durante más de un siglo. Recordó que cada estampilla emitida desde 1856 cuenta un capítulo distinto de la historia nacional y que escribir una carta sigue siendo un acto especial que conecta personas, ideas y emociones en México y en los 191 países de la Unión Postal Universal.

“Que estos 100 años sean también el punto de partida para nuevas generaciones que seguirán soñando, creando, investigando y construyendo el futuro de Jalisco, de México y de sí mismas”, sostuvo.

El diseño de la estampilla estuvo a cargo de Bárbara González, de la Coordinación General de Comunicación Social de la UdeG, quien explicó que se eligieron elementos representativos de la identidad universitaria.

“Intervenimos el emblema de la institución y usamos un león de apariencia geométrica que representa la transformación que vivimos sin dejar de ser fieles a nuestra identidad; incluimos el MUSA porque ahí está el Paraninfo de la universidad, y qué mejor emblema que ése”, detalló.

Con esta emisión postal, la historia de la Universidad de Guadalajara viajará en cada sobre y en cada carta, convirtiéndose en una pieza de arte y memoria que custodiará el legado de una institución centenaria. (Con información de la UdeG)