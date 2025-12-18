Especialistas advierten repunte de influenza AH3N2 en temporada invernal

. .

La llegada del invierno y los cambios de temperatura, sumados a entornos que favorecen el intercambio de gérmenes, incrementan el riesgo de contagio de virus respiratorios como la influenza AH3N2. Especialistas del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) alertaron que durante enero y febrero podría registrarse un repunte de casos de esta enfermedad.

En rueda de prensa, profesionales de la salud explicaron que la aparición del virus AH3N2 responde a mutaciones que generan nuevos subclados (variantes). Aunque no es tan mortal como el COVID-19, puede provocar complicaciones graves o incluso la muerte en personas sin tratamiento preventivo o vacunación.

El neumólogo e investigador del CUTlajomulco, Gustavo Rosales, recordó que este virus se ha identificado desde hace más de 50 años, pero recientemente se ha observado un repunte en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. “No es un virus nuevo, hay reportes desde los años 60, similar a lo ocurrido con la influenza H1N1 en 2009”, señaló.

Los especialistas subrayaron que los grupos más vulnerables son adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años, personas inmunodeprimidas y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, por lo que reiteraron la importancia de la vacunación.

La investigadora Judith Carolina de Arcos Jiménez explicó que el AH3N2 es resultado de la interacción de dos virus de influenza durante un periodo de infección, lo que genera un intercambio genómico capaz de detonar nuevas variantes. Recordó que fenómenos similares dieron origen a la influenza H1N1 en 2009, con potencial pandémico.

Por su parte, el infectólogo Pedro Martínez Ayala enfatizó que la vacunación contra la influenza no evita por completo la enfermedad, pero sí reduce de manera significativa el riesgo de mortalidad y hospitalización. “El efecto principal de la vacuna no es prevenir gripas, sino prevenir muertes”, puntualizó.

De acuerdo con registros médicos, hasta la primera semana de diciembre en México se han documentado 952 casos de influenza, de los cuales 154 corresponden al tipo H3N2, 681 a H1N1, 52 al tipo B y 65 al virus A no subtipicable. Se han reportado cinco defunciones, todas relacionadas con la influenza H1N1.

Los especialistas concluyeron que la influenza es un virus en constante evolución y que la vacunación anual sigue siendo el pilar preventivo para reducir riesgos. “La influenza H3N2 no es una supergripe, es una variante más en la interacción virus-humano. El COVID-19 nos dejó muchas enseñanzas y la vacunación es fundamental”, afirmaron.(Con información de la UdeG)