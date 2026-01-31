SSJ reconoce a docentes y Alumni UNIVA en el Día del Profesional de la Nutrición 2026

. .

La Secretaría de Salud Jalisco distinguió a tres docentes del Campus Guadalajara, orgullo Alumni UNIVA, por su contribución a la formación de profesionales de la salud y su impacto en la atención clínica integral en el estado.

En el marco del Día del Profesional de la Nutrición, celebrado el pasado 28 de enero, las autoridades estatales entregaron un reconocimiento especial a la Mtra. Ernestina Gómez Llanos Leaños, al Mtro. Rodrigo Peña Camacho y al Mtro. José Antonio Luna Pech, quienes participaron como instructores del curso “El Proceso de Atención Nutricia (PAN) como eje de la atención clínica integral en el Primer Nivel de Atención”.

La capacitación estuvo dirigida al personal de nutrición de todas las regiones sanitarias de Jalisco, con el propósito de unificar criterios y elevar la calidad de los servicios de salud pública. Durante la ceremonia, la SSJ subrayó que la labor de las y los profesionales en nutrición es esencial para fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades crónicas, fortaleciendo el bienestar de las familias jaliscienses.

Las autoridades reconocieron la vocación y el rigor científico de los docentes de la UNIVA, quienes han contribuido a consolidar una política de salud preventiva en la entidad. Para la Coordinación de Comunicación Institucional y la Jefatura de Alianzas Estratégicas, este reconocimiento ratifica la calidad de los programas de Nutrición de la universidad y el impacto positivo que sus egresados y profesores generan en el entorno social y gubernamental.

Con este logro, la UNIVA Campus Guadalajara reafirma su compromiso de formar profesionales con excelencia académica y espíritu de servicio, capaces de incidir en el desarrollo y la salud de la sociedad.