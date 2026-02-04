Teatro Latente de Preparatoria 10 triunfa en FITU y presenta temporada en CDMX

. .

Con la puesta en escena Freak Show, el grupo Teatro Latente de la Preparatoria 10 del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), realizó una breve temporada en el Teatro Santa Catarina del 29 de enero al 1 de febrero, luego de obtener el triunfo en la edición 32 del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la UNAM en la categoría A, nivel Bachillerato.

La obra, escrita por Martín Giner, narra la historia de un descendiente de una familia marcada por la tragedia: cada varón que se enamora cree adquirir superpoderes y muere al intentar hazañas imposibles. Su destino es convertido en espectáculo por el dueño de un freak show, en una trama que mezcla humor y tragedia en el circo de las emociones humanas.

Seleccionada entre 170 proyectos de todo el país, Freak Show recibió un premio económico y la oportunidad de presentarse en un recinto de Teatro UNAM. Para el director Alberto Magaña, representar a Jalisco y a la UdeG a nivel nacional es un orgullo y una responsabilidad: “Somos portavoces de aquellas adolescencias que han buscado compartir y ser escuchados. El arte nos ha permitido conectar con la empatía y estamos comprometidos en honrar esas voces”, expresó.

El elenco, integrado por Josie Sofía Martínez González, Marlene Alejandra López Esparza, Jery Emiliano Gómez Álvarez, Alexis Rolando Peralta Pérez y Kenya Danai Gómez Morga, se presentó ante un público que llenó el teatro y respondió con entusiasmo. Magaña destacó que la experiencia ha sido de aprendizaje y disfrute, además de abrir nuevas oportunidades para la compañía, que nació hace cuatro años y se ha consolidado con distintas generaciones de estudiantes.

El grupo continuará su participación en festivales juveniles como Vamos que Venimos y Latido UDG, además de temporadas en la convocatoria Escenia de Cultura UDG. El montaje contó con diseño escenográfico de Miroslava Castellanos, vestuario de Neri Núñez, música original de Emm Ceballos y asistencia de dirección de René González, entre otros colaboradores.

Con este logro, Teatro Latente reafirma el talento de las y los jóvenes de la UdeG y su capacidad para proyectar propuestas artísticas de calidad en escenarios nacionales.