Firman UdeG y CCIJ convenio para fortalecer modelo de educación dual

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) formalizaron un convenio de colaboración para ampliar el modelo de educación dual en las aulas de esta Casa de Estudio. El acuerdo busca que las y los estudiantes se inserten en el campo laboral antes de concluir sus estudios universitarios, mediante prácticas profesionales directamente en empresas, lo que permitirá articular la teoría con la experiencia práctica.

Un modelo con raíces internacionales

La doctora Leticia Leal Moya, responsable del proyecto Modelo Dual UdeG, explicó que esta iniciativa se inspira en el esquema alemán de formación, en el que 50 por ciento de los estudios se realizan en el aula y el otro 50 por ciento en la empresa. “Sin esta colaboración el modelo no podría existir, pues se trata de un compromiso mutuo entre universidad y sector productivo”, señaló.

Actualmente, la UdeG ya aplica este modelo en las ingenierías de Mecatrónica, Biotecnología y Diseño Industrial en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco). En breve se extenderá a las licenciaturas en Administración en CUAltos y CUTonalá, así como al Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información en el CUCEA.

Beneficios para estudiantes y empresas

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacó que la iniciativa representa un “ganar-ganar” para ambas partes: “Los empresarios reducen la inversión en la brecha de aprendizaje de quienes ingresan a sus compañías, mientras que los alumnos conocen desde el inicio cómo se articula la teoría con la práctica”.

El coordinador del CCIJ, Antonio Lancaster-Jones González, subrayó que el modelo cuenta con certificaciones internacionales y ha demostrado su eficacia: 90 por ciento de los estudiantes que participan logran ser contratados en las empresas donde realizan sus prácticas. “Estamos formando a los alumnos para la vida, dándoles la capacidad de generar ingresos al mismo tiempo que se educan, con especialidades que la industria necesita hoy”, afirmó.

Proyección y retos

La UdeG trabaja en fortalecer este esquema para disminuir la deserción escolar y el desempleo, y se prevé acercarse a los grupos legislativos para convertirlo en una iniciativa de ley en Jalisco. “Queremos abatir esos déficits de desempleo y abandono de estudios a través de un modelo eficiente, que regenere la productividad y la inserción temprana de talentos”, puntualizó Leal Moya.

El CCIJ agradeció la disposición de las 60 empresas que participaron en la primera etapa y adelantó que se busca ampliar la red de compañías que abran sus puertas a estudiantes universitarios. Con ello, se espera que más carreras de la UdeG puedan adoptar el modelo dual y consolidar un puente sólido entre la academia y el sector productivo.(Con información de la UdeG)