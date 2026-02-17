Reflexionarán sobre las violencias que afectan a jóvenes en América Latina

. .

Del 17 al 20 de febrero, el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) convoca al diálogo “Juvenicidio: vidas precarias y resistencias socioculturales en América Latina”, un espacio de reflexión sobre las múltiples violencias que atraviesan a las juventudes en la región.

El encuentro, que se realizará en el auditorio Rosario Castellanos del CUCSH, pondrá bajo la lupa el concepto de “juvenicidio”, entendido como la eliminación sistemática de jóvenes y la precarización de sus vidas. A través de charlas magistrales, paneles y conversatorios, se abordarán temas como desapariciones, necropolítica carcelaria, migración, violencia institucional y derechización juvenil.

“Nos interesa interpretar cuáles son las condiciones que están posibilitando que se asesine a los jóvenes, porque esa es nuestra responsabilidad. No somos ‘cuentamuertos’, nos importa transformar las condiciones sociales para evitar que se asesine a las personas”, señaló el doctor José Manuel Valenzuela Arce, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

La jornada inaugural será el 17 de febrero a las 10:00 horas, con la conferencia “Juvenicidio: neoimperialismo, crímenes atroces y quebrantos juveniles en América Latina”, a cargo del propio Valenzuela Arce, investigador emérito del SNII.

El programa incluye discusiones sobre las juventudes en contextos de violencia como las favelas brasileñas, las cárceles centroamericanas, el genocidio palestino y los procesos de derechización en Argentina. La participación está abierta a estudiantes, activistas, investigadores y público general.

“Hablar de juvenicidios no es únicamente describir el presente devastador, es preguntarnos qué tipo de futuros estamos construyendo cuando las juventudes, que encarnan las posibilidades mismas del porvenir, son precarizadas, criminalizadas o eliminadas”, reflexionó la maestra Olivia Maisterra Sierra, Secretaria Académica del CALAS.

El director del centro, doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, subrayó que este tipo de encuentros buscan generar conocimiento y abrir horizontes alternativos desde el diálogo entre academia y sociedad. El programa completo puede consultarse en redes sociales de CALAS y en el sitio web calas.lat/es. (Con información de la UdeG)