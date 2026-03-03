Convocatoria del IJCF para servicio social y prácticas profesionales

Firma de convenio para servicio social (IJCF)

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) firmó un convenio con la Universidad de Cuautémoc en Guadalajara (UCG) para que estudiantes de licenciaturas intersados en las ciencias forenses realicen su servicio social y prácticas profesionales.

La convocatoria busca integrar estudiantes de otras licencituras y no sólo de estudiantes de medicina, “Las áreas que tenemos son ciencias forenses, no sólo se refieren a ciencias de la salud, sino que también se involucran la arquitectura, ingeniería, derecho, veterinaria, agronomía, pero también el Instituto también tiene áreas donde se atienden temas de contabilidad, ingenierías, por lo que los estudiantes serán bien recibidos para que aprendan los procesos”, agregó el Director General.

Durante la firma del convenio se destacó el compromiso por parte de las instituciones para la formación prefesional de las y los estudiantes que busquen participar, además se contará con diplomados, especializaciones y capacitaciones a instituciones de seguridad.