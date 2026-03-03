Si estudiaste Ciencias Forenses, IJCF abre espacios para servicio social y prácticas profesionales

Si estudiaste o cursaste una licenciatura relacionada con las ciencias forenses, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) te ofrece la oportunidad de realizar tu servicio social o prácticas profesionales en sus instalaciones, gracias a un convenio de colaboración firmado con la Universidad Cuauhtémoc en Guadalajara (UCG).

Este acuerdo tiene como propósito abrir más espacios para que estudiantes de distintas áreas académicas puedan integrarse al Instituto y fortalecer su formación profesional mediante la práctica directa en el ámbito forense. Aunque tradicionalmente se asocia al IJCF con carreras del área de la salud, la convocatoria está dirigida a una gama más amplia de licenciaturas.

El Director General del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, destacó que las ciencias forenses abarcan múltiples disciplinas y que el Instituto cuenta con áreas donde pueden integrarse perfiles diversos.

“Las áreas que tenemos son ciencias forenses, no solo se refieren a ciencias de la salud, sino que también se involucran la arquitectura, ingeniería, derecho, veterinaria, agronomía; pero también el Instituto tiene áreas donde se atienden temas de contabilidad e ingenierías, por lo que los estudiantes serán bien recibidos para que aprendan los procesos”, explicó.

Entre las licenciaturas de la Universidad Cuauhtémoc que tienen relación con las actividades del IJCF se encuentran Médico Cirujano, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas y Computacionales, Derecho y Psicología. Sin embargo, la invitación no se limita exclusivamente a estas carreras, ya que el Instituto requiere apoyo en diferentes áreas técnicas, científicas y administrativas.

A través de este programa, las y los estudiantes podrán adquirir experiencia práctica, conocer protocolos especializados y participar en el intercambio de conocimientos y avances tecnológicos en materia forense. La intención es contribuir a la formación de profesionistas mejor preparados y con experiencia real en su campo laboral.

Por su parte, el rector de la Universidad Cuauhtémoc, Javier Cantalapiedra Malpica, subrayó la importancia de que el IJCF forme parte esencial en la preparación académica de sus estudiantes, al permitirles complementar su formación teórica con experiencia en una institución clave para la procuración de justicia.

En la firma del convenio también participaron Adrián Israel Velázquez Aldaz, Director de Investigación y Capacitación del IJCF, y Miguel Ángel Rivas Madre.