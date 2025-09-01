Más de 2 millones de estudiantes regresan a clases en CDMX

Clara Brugada y Mario Delgado dan inicio al regreso a clases en la capital

Este lunes arrancó oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en la capital del país, con el regreso a las aulas de más de 2 millones de estudiantes de nivel básico y medio, distribuidos en 7 mil escuelas públicas y privadas.

La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Diurna número 1 César A. Ruiz, en el Centro Histórico, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Clara Brugada informó que el Gobierno de la Ciudad de México destina este año 13 mil millones de pesos a la educación, de los cuales mil 500 millones se orientan a infraestructura escolar. Explicó además que más de 60 por ciento de los recursos se concentra en educación básica.

Clara Brugada y Mario Delgado dan inicio al regreso a clases en la capital

Para garantizar un regreso seguro, la mandataria capitalina indicó que desde las 6 de la mañana se desplegó un operativo con 15 mil policías en distintas zonas de la ciudad. También destacó la labor de los 70 mil docentes de educación básica en la capital, de los cuales 80 por ciento son mujeres, a quienes definió como “la herramienta más poderosa para la transformación social”.

En cuanto a programas locales, Brugada resaltó el Auxilio Escolar, que brinda seguridad en 461 planteles vespertinos y de nivel medio superior, con una reducción de 60 por ciento en incidentes violentos alrededor de las escuelas. Además, anunció que la Secundaria Número Uno será intervenida dentro del programa 1, 2, 3 por mi Escuela, que invertirá mil millones de pesos en la rehabilitación de 500 planteles.

Entre las nuevas estrategias, se contempla Vida Plena, Corazón Contento, centrada en la salud mental de adolescentes y jóvenes, y Do Re Mi Fa Sol, que busca impulsar la enseñanza musical en primarias y secundarias.

En su intervención, el titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que, a nivel nacional, más de 29 millones de estudiantes regresaron a clases en 231 mil 600 escuelas de nivel básico y 21 mil 100 de media superior, con la participación de más de 1.6 millones de docentes.

Agregó que la Nueva Escuela Mexicana busca reducir desigualdades y fortalecer la autonomía pedagógica, y anunció que en todas las secundarias del país se distribuirá la Cartilla de Derechos de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Delgado recordó que la Beca Rita Cetina beneficiará a más de 5 millones de estudiantes de secundaria pública y próximamente se extenderá a la educación primaria, con el objetivo de evitar que alumnos abandonen sus estudios por falta de recursos.