Inicia rehabilitación integral de andadores en Tlalnepantla

Con la finalidad de brindar movilidad óptima y segura para los habitantes de la localidad, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dio el banderazo de inicio a las labores de rehabilitación integral de andadores en la zona oriente del municipio

Las obras iniciaron en las colonias Lázaro Cárdenas 1ª Sección y San Juan Ixhuatepec, donde se realizarán labores de rehabilitación y construcción de escalinatas, construcción de rampas accesibles y colocación de barandales de seguridad. También se incluirá pintura tipo mural en peraltes y escaleras para embellecer estos espacios.

Acompañado por vecinos de la comunidad, el edil supervisó el arranque de la reconstrucción de los andadores Club Alpino Matatenos, Alpino Ocelotl y Alpino Xitle. Los asistentes reconocieron la disposición de las autoridades municipales para elevar la calidad de vida de los residentes mediante estas mejoras urbanas.

La intervención también abarcará los andadores Coyotes, Callejón Avalancha y Club Excursionistas Ventisqueros. Estas acciones son de suma importancia para grupos vulnerables como niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores que utilizan frecuentemente estos pasajes.

En la colonia San Juan Ixhuatepec, el alcalde y ciudadanos atestiguaron el inicio de las labores en los andadores Cerrada Mariano Matamoros y 2ª Cerrada de Morelos. Personal y maquinaria del ayuntamiento comenzaron los trabajos de mejora en estas zonas.

La titular de la dirección de Infraestructura Urbana, Ana Luisa Cambrón Degollado, explicó que se seguirán estrictamente las normativas vigentes para la construcción de escalinatas. “Nosotros vamos a hacer estas escalinatas como lo marca la normatividad, con peralte máximo de 18 centímetros y huellas de 30 centímetros para una mejor movilidad”.

Señaló que la intervención contempla la construcción de rampas en áreas donde las pendientes y el terreno lo permitan, facilitando así el acceso para personas con movilidad reducida. Este aspecto es fundamental para garantizar la inclusión y accesibilidad universal.

Cambrón Degollado agregó que se instalarán barandales para que los vecinos puedan sostenerse durante su tránsito por los andadores. “En donde nos dé el espacio, pondremos en los descansos algunas bancas para que puedan tomar un ‘segundo aire’”, comentó la funcionaria.

Como parte integral del proyecto, se colocará alumbrado solar para incrementar la seguridad en las escalinatas y pasajes. Además, se pintarán murales identificativos en cada andador, contribuyendo al embellecimiento del espacio público y fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria.