Carrera del Venado en Cuajimalpa robustece la agenda en pro del deporte

Alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos.

La LXXXIII Carrera del Venado se llevará a cabo el 19 de octubre, tendrá diversas categorías para todo tipo de público y con una bolsa de casi 200 mil pesos para los concursantes, con el objetivo de avanzar en la construcción de una agenda de sana convivencia y fomentar el deporte como un estilo de vida.

El alcalde de la demarcación, Carlos Orvañanos, detalló que la carrera partirá de la Glorieta de Paseo de Ahuehuetes hasta llegar al acceso al Pueblo de San Pedro Chimalpa, donde será la meta. Habrá distintas categorías para los concursantes como la carrera de 3, 5, 7, 10 y 15 kilómetros.

“El primer lugar dentro de las categorías podría llevarse hasta 20 mil pesos, además es para todo el público desde con opciones de participación infantil en el ramo femenil y varonil, juvenil y veteranos”, señaló Orvañanos.

El alcalde reafirmó su compromiso de seguir apoyando a los talentos deportivos de Cuajimalpa, aseguró que “solo así es como podremos arrebatarle tentáculos a la delincuencia que busca apropiarse de nuestros niños y jóvenes, que busca contaminar nuestras comunidades y con deporte, podemos dar un paso a la consolidación de un tejido social firme”.

Aprovechó para invitar a la ciudadanía a sumarse a este tipo de actividades y construir una ruta de participación activa de los niños, jóvenes y adultos para su desarrollo físico y personal.

Carlos Orvañanos habló de la necesidad de replicar este tipo de esfuerzos en toda la Ciudad y no subestimar el talento y la capacidad física de las personas.

“En Cuajimalpa avanzamos en estas actividades e incentivamos a participar, queremos una sociedad sana y activa”.