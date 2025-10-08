Encapuchados irrumpen en Prepa 8 de la UNAM: lo que se sabe de la toma de instalaciones

Encapuchados toman la Prepa 8

Esta tarde se registró el bloqueo de la entrada de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 “Miguel E. Schulz” por parte de un grupo de jóvenes encapuchados que realizaron la toma de las instalaciones.

Con cadenas, tubos, metales e incluso el propio mobiliario del plantel, los encapuchados pretendían que su acto fuera una protesta por una supuesta agresión que sufrió uno de sus compañeros el día de ayer en la marcha pro Palestina.

Durante el cierre de las instalaciones, algunos padres de familia que se encontraban presentes a las afueras de la institución intentaron impedirlo, afortunadamente esto no escaló a una confrontación, y los paristas lograron su objetivo.

Hasta ahora las autoridades de la Prepa 8 no se han pronunciado sobre el paro de labores, ya que, según informes, los manifestantes no han presentado un pliego petitorio que respalde sus acciones.

Este mismo plantel fue desalojado el día de ayer al recibir una supuesta amenaza de bomba que resultó ser falsa. La UNAM atraviesa una crisis de intimidación y violencia entre sus alumnos que ya dejó sin vida a Jesús de 16 años, quien era estudiante del CCH Sur.