Ahora en Prepa 8 de la UNAM: desalojan instalaciones por amenaza de explosivo

Ahora en Prepa 8: desalojan instalaciones por amenaza de explosivo La Universidad Nacional Autónoma de México informó que las clases en la Preparatoria 8 quedan suspendidas hasta nuevo aviso, y se comprometió a mantener informada a la comunidad mediante sus canales oficiales

Alumnos y personal docente de la Preparatoria 8, ubicada en la colonia Lomas de Plateros, fueron desalojados este lunes luego de recibir una alerta sobre un posible artefacto explosivo dentro del plantel. La acción preventiva se realizó de manera ordenada para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y evitar riesgos mayores.

De acuerdo con los primeros reportes, el aviso llegó alrededor de media mañana, momento en el que la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de emergencia acudieron al lugar. Personal especializado en desactivación de explosivos y de auxilio de la UNAM realizaron un recorrido minucioso por las instalaciones para descartar cualquier riesgo. Tras la revisión, los expertos salieron del inmueble en una camioneta de bomberos, confirmando que no se encontraron indicios de explosivos.

Durante el operativo, los estudiantes y docentes permanecieron en áreas seguras fuera del plantel bajo supervisión de personal de seguridad y autoridades municipales. La evacuación se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos por la UNAM para este tipo de contingencias, priorizando la seguridad y el orden.

Clases suspendidas hasta nuevo aviso

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que las clases en la Preparatoria 8 quedan suspendidas hasta nuevo aviso, y se comprometió a mantener informada a la comunidad mediante sus canales oficiales sobre cualquier actualización o reanudación de actividades. Además, se reiteró la recomendación de no difundir información no confirmada para evitar alarmas innecesarias.

Este tipo de incidentes ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia quienes destacaron la rapidez de la evacuación y la eficacia de los protocolos de seguridad implementados por la UNAM.

El plantel afectado es uno de los más concurridos de la UNAM y cuenta con cientos de estudiantes y docentes que diariamente asisten a clases presenciales. La rápida intervención de las autoridades evitó cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la integridad de la comunidad académica.

La UNAM recordó que, en caso de percibir situaciones sospechosas o recibir alertas similares, la comunidad debe seguir los protocolos de seguridad establecidos, incluyendo la evacuación ordenada y la comunicación inmediata con las autoridades competentes. Este procedimiento busca minimizar riesgos y garantizar que la respuesta a posibles amenazas sea efectiva y coordinada.