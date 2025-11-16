Detienen a presunto homicida en el oriente de la CDMX; ejecutó a una mujer en 2024

El corredor delictivo hacia el sur, que parte de la ciudad de México hacia Guerrero y que se presenta muy activo en la colindancia con Morelos, es una de la zonas a las que las autoridades de Seguridad Pública han prestado mayor atención en los últimos meses. De allí que la detención de un presunto homicida, anunciada hoy, tenga implicaciones que van más allá del un crimen en particular.

Brandon Suárez fue detenido este fin de semana por estar vinculado con la cobarde ejecución de una mujer hace un año. en Iztapalapa. La muerte de la mujer se dio a manos que la interceptaron a bordo de una motocicleta cuando ella caminaba por una avenida de la conflictiva Colonia San Lorenzo. Se trataó de una ejecución llana, en la que no medio palabra antes de que los sicarios la acribillaran.

Policías capitalinos y federales, respaldando a policías de la Fiscalía CDMX, ejecutaron este fin de semana la orden de aprehensión contra Suárez Aguilar de 27 años, alias El Kiko, acusado de un asesinato. Este sujeto es parte de la célula delictiva Los Malportados o del autodenminado Cártel Nuevo Imperio en el oriente de la ciudada de México, uno de los grupos criminales que intentanasentarse para la venta de droga, pero que es respolsable de homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.

Justamente, estas actividades están ligadas a actividades mayores en Estado de México, Morelos y Guerrero.

La detención de Brandon reviste, por tanto, no sólo la penalización del homicidio referido, sino también una posibilidad real de hilar casos sobre las actividades delictivas en el corredor sur.