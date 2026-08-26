Noche de Museos CDMX: horarios y actividades de este 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, como ya es costumbre al cierre de cada mes, más de 70 recintos de la Ciudad de México participan en una edición más de la Noche de Museos.
La programación ofrece opciones gratuitas y otras de bajo costo que abordan distintas disciplinas artísticas y científicas.
A continuación, la cartelera detallada de recintos destacados y sus actividades para la tarde de este miércoles:
Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana: La hermandad entre Cruz Roja y Bomberos
Una jornada dedicada a recorrer el impacto e historia del trabajo humanitario que realiza la institución en el país.
- Horario: 17:00 a 21:00 horas
- Ubicación: Regina 7, Centro Histórico
- Entrada libre
- Cupo: Limitado a 90 personas
Museo Nacional de Arte (MUNAL): “Micrófono abierto”
El MUNAL presenta un programa especial que combina la activación en salas “Micrófono abierto” (guiada por escritores para compartir textos inspirados en la colección) junto con un recorrido guiado por sus exposiciones.
- Horario: 19:00 horas
- Ubicación: Tacuba 8, Centro Histórico
- Entrada libre
- Cupo: 30 personas
Museo del Estanquillo: Presentación del catálogo ‘Pasado de Moda’
El recinto presenta el catálogo de la exposición Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México, evento que contará con la intervención de sus curadores y un recorrido guidado asistido por un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM).
- Horario: 19:00 horas
- Ubicación: Isabel la Católica 26, Centro Histórico
- Entrada libre
- Cupo limitado de 70 y 20 personas
Galería Pedro Meyer
Un recorrido por la historia visual de Nicaragua mediante la visita mediada por la exposición “Testimonios Sandinistas I”, impartida por el propio fotógrafo Pedro Meyer.
- Horario: 19:00 horas
- Ubicación: Francisco Ortega 20, Coyoacán
- Entrada libre
- Acceso: Registro previo vía correo a comunicacion@pedromeyer.com (Cupo: 25 personas)
Zona Arqueológica de Tlatelolco
El recinto arqueológico ofrece un taller participativo de decoración de medallones en cerámica, acompañado de visitas guiadas entre los vestigios prehispánicos.
- Horario: Taller a las 17:00 horas y los recorridos guiados a las 17:00 y 18:00 horas
- Ubicación: Plaza de las Tres Culturas s/n, Tlatelolco, Cuauhtémoc
- Entrada libre
Museo Tezozómoc: Divulgación científica infantil
El espacio del Instituto Politécnico Nacional organiza la actividad “Tecnologías Vivas”, que incluye charlas, dinámicas interactivas y creación de murales enfocados en el aprendizaje sobre la naturaleza para niños y jóvenes.
- Horario: A partir de las 17:00 horas
- Ubicación: Av. Zempoaltecas s/n, Col. Ex-Hacienda del Rosario, Azcapotzalco
- Entrada libre
Museo Casa Kahlo: Experiencia gastronómica
El inmueble presenta la actividad “A la mesa con las Kahlo: Sabores, recetas y memorias”, una experiencia gastronómica que combina degustación y un recorrido temático para explorar la vida personal y culinaria de la artista.
- Horario: 18:00 horas
- Ubicación: Aguayo 54, Col. Del Carmen, Coyoacán
- Costo: $250 MXN por persona
- Cupo: 50 asistentes