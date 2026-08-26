Noche de Museos Noche de Museos CDMX: horarios y actividades de este 26 de agosto (Pexels)

Este miércoles 26 de agosto, como ya es costumbre al cierre de cada mes, más de 70 recintos de la Ciudad de México participan en una edición más de la Noche de Museos.

La programación ofrece opciones gratuitas y otras de bajo costo que abordan distintas disciplinas artísticas y científicas.

A continuación, la cartelera detallada de recintos destacados y sus actividades para la tarde de este miércoles:

Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana: La hermandad entre Cruz Roja y Bomberos

Una jornada dedicada a recorrer el impacto e historia del trabajo humanitario que realiza la institución en el país.

Horario: 17:00 a 21:00 horas

Ubicación: Regina 7, Centro Histórico

Entrada libre

Cupo: Limitado a 90 personas

Museo Nacional de Arte (MUNAL): “Micrófono abierto”

El MUNAL presenta un programa especial que combina la activación en salas “Micrófono abierto” (guiada por escritores para compartir textos inspirados en la colección) junto con un recorrido guiado por sus exposiciones.

Horario: 19:00 horas

Ubicación: Tacuba 8, Centro Histórico

Entrada libre

Cupo: 30 personas

Museo del Estanquillo: Presentación del catálogo ‘Pasado de Moda’

El recinto presenta el catálogo de la exposición Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México, evento que contará con la intervención de sus curadores y un recorrido guidado asistido por un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Horario: 19:00 horas

Ubicación: Isabel la Católica 26, Centro Histórico

Entrada libre

Cupo limitado de 70 y 20 personas

Galería Pedro Meyer

Un recorrido por la historia visual de Nicaragua mediante la visita mediada por la exposición “Testimonios Sandinistas I”, impartida por el propio fotógrafo Pedro Meyer.

Horario: 19:00 horas

Ubicación: Francisco Ortega 20, Coyoacán

Entrada libre

Acceso: Registro previo vía correo a comunicacion@pedromeyer.com (Cupo: 25 personas)

Zona Arqueológica de Tlatelolco

El recinto arqueológico ofrece un taller participativo de decoración de medallones en cerámica, acompañado de visitas guiadas entre los vestigios prehispánicos.

Horario: Taller a las 17:00 horas y los recorridos guiados a las 17:00 y 18:00 horas

Ubicación: Plaza de las Tres Culturas s/n, Tlatelolco, Cuauhtémoc

Entrada libre

Museo Tezozómoc: Divulgación científica infantil

El espacio del Instituto Politécnico Nacional organiza la actividad “Tecnologías Vivas”, que incluye charlas, dinámicas interactivas y creación de murales enfocados en el aprendizaje sobre la naturaleza para niños y jóvenes.

Horario: A partir de las 17:00 horas

Ubicación: Av. Zempoaltecas s/n, Col. Ex-Hacienda del Rosario, Azcapotzalco

Entrada libre

Museo Casa Kahlo: Experiencia gastronómica

El inmueble presenta la actividad “A la mesa con las Kahlo: Sabores, recetas y memorias”, una experiencia gastronómica que combina degustación y un recorrido temático para explorar la vida personal y culinaria de la artista.