Hoy No Circula jueves 27 de noviembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula: Conoce las restricciones vehiculares para el sábado 15 de noviembre de Buen Fin en CDMX y Edomex

Este jueves 27 de noviembre continúan las restricciones vehiculares en medio de una semana caótica que se ha desarrollado en medio de cierres y bloqueos dentro y fuera de la CDMX. Para este día el programa Hoy no circula, se aplica con normalidad. Por ello, aquí te dejamos el reporte actualizado sobre las restricciones vehiculares para evitar multas y contratiempos.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, jueves 27 de noviembre:

De acuerdo con las medidas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estos son los automóviles que no pueden circular hoy entre las 05:00 y las 22:00 horas:

Aquellos con engomado verde .

. Placas cuya terminación sea 1 o 2 .

. Vehículos con holograma de verificación 1 o 2.

La restricción también aplica para automóviles con permisos provisionales, así como para vehículos registrados en ciertos otros estados o con placas foráneas, conforme a los lineamientos vigentes.

Vehículos exentos de la restricción

No todos los automóviles están afectados por la medida. Pueden circular con normalidad hoy:

Vehículos con holograma 0 o 00 .

. Automóviles eléctricos o híbridos .

. Transporte público, de carga, taxis, motocicletas, y vehículos de emergencia.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.