Operación Cazador: aseguran mil 800 toneladas de autopartes en 5 alcaldías

Autoridades aseguraron mil 863 toneladas de autopartes a través de la Operación Cazador, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

Para este operativo, se llevaron a cabo 20 cateos en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes, del 12 al 27 de noviembre de 2025.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes: mil toneladas en la colonia Morelos, 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo; así como 20 toneladas en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, Iztapalapa.

Durante los cateos, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación necesaria para su operación.

Todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.