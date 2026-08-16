Línea 3 del Mexicable en Naucalpan prevé concluir este año: ¿Cuáles serán sus estaciones?

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan

En Naucalpan, la construcción de la Línea 3 del Mexicable avanza con la instalación de la infraestructura que sostendrá el nuevo sistema de transporte. La obra registra un avance de 71.4 por ciento y se prevé que concluya a finales de este año.

El proyecto forma parte de los principales trabajos de movilidad del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez y busca ofrecer una nueva alternativa de traslado para habitantes de distintas colonias del municipio.

De acuerdo con la información proporcionada, el sistema permitirá reducir hasta 30 minutos los tiempos de recorrido y tendrá capacidad para atender a más de 40 mil usuarios al día.

Avanza infraestructura

Como parte de los trabajos, ya fueron instaladas 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado. La Línea 3 tendrá una longitud de 9.5 kilómetros y contará con 278 cabinas para brindar el servicio a los usuarios.

Estas serán las estaciones de la línea 3 del Mexicable

Una vez concluida, la nueva línea permitirá conectar distintas zonas de Naucalpan y ofrecer una opción adicional para los traslados hacia diferentes puntos del Valle de México.

El recorrido estará integrado por 11 estaciones, desde Mexipuerto Cuatro Caminos hasta Lomas del Cadete:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Línea 3 del Mexicable en Naucalpan

Beneficiados

La Línea 3 del Mexicable ayudará a más de 700 mil habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.

Para los habitantes de estas zonas, el nuevo sistema representará una alternativa para sus recorridos cotidianos, principalmente por la reducción de hasta 30 minutos en los tiempos de traslado hacia distintos puntos del Valle de México.