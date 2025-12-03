Anuncian estreno del documental “365 días transformando Ecatepec”

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció el próximo estreno de un documental titulado “365 días transformando Ecatepec”, el cual será transmitido el miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas. La funcionaria invitó a la ciudadanía a sintonizar este material por medio de todas sus plataformas digitales.

﻿En la publicación, compartida hace unas horas, se observa a la alcaldesa conviviendo con vecinos en calles del municipio, abrazando a personas de la tercera edad y caminando entre distintos puntos de la localidad. En el mensaje que acompaña el video, Cisneros Coss señala que le gusta mantenerse cercana a la gente y estar en contacto directo con las colonias.﻿

El documental, de acuerdo con lo expresado en la publicación, muestra el trabajo realizado durante un año de gobierno, en el que se han impulsado diversas acciones para la transformación del municipio. Bajo el lema “Ecatepec cambia contigo”, el material busca reflejar los avances, retos y recorridos realizados en distintas comunidades.﻿

Ecatepec es uno de los municipios más poblados del Estado de México y también uno de los que históricamente ha enfrentado mayores problemáticas, como inseguridad, falta de servicios, acumulación de basura, baches, escasez de agua y abandono de espacios públicos. Por ello, el anuncio del documental ha llamado la atención de habitantes que esperan ver reflejada la realidad de sus colonias.

﻿En otro de los fragmentos difundidos, se observa a la alcaldesa caminando entre montones de basura en un terreno, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios. Algunos internautas aplaudieron que se muestre este tipo de escenarios, mientras que otros señalaron que aún hay muchas zonas que requieren atención urgente.﻿

Hasta el momento, la publicación cuenta con decenas de reacciones, comentarios y compartidos, donde ciudadanos expresan opiniones divididas. Algunos consideran que es importante mostrar los cambios positivos, mientras que otros piden que también se le dé voz a las comunidades que aún no ven mejoras en sus calles.﻿

El documental “365 días transformando Ecatepec” busca mostrar los trabajos realizados durante el primer año de administración, incluyendo recorridos, supervisiones, encuentros ciudadanos, limpieza de espacios y otras acciones realizadas por el gobierno municipal.﻿

Vecinos de distintas colonias esperan que este material no solo sea informativo, sino que también sirva para que las autoridades escuchen las necesidades reales de la población. Muchos habitantes señalan que aún faltan acciones visibles en temas como el abasto de agua, la pavimentación de calles, la recolección de basura y la seguridad.﻿

El estreno está programado para el miércoles 3 de diciembre por la noche y será transmitido a través de las redes sociales oficiales de la alcaldesa. Se espera que el material tenga alcance entre los habitantes de Ecatepec y genere conversación sobre el rumbo del municipio.﻿

Con este anuncio, el gobierno municipal busca reforzar su mensaje de cercanía con la ciudadanía y mostrar los avances logrados en un año de trabajo. Ahora, será la propia población quien evalúe si los cambios mostrados en el documental representan verdaderamente una transformación para Ecatepec.﻿