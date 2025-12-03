Gobierno del Edoméx suma 15 nuevas instituciones altruistas

Con el propósito de ampliar la red de apoyo social y fortalecer la atención de vulnerabilidad, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) anunció que, de enero a septiembre de este año, quedaron construidas 15 nuevas Instituciones de Asistencia Privada (IAP) en la entidad.

Con esta incorporación, el padrón estatal asciende a un total de 199 organizaciones activas, dedicadas a ofrecer ayuda, acompañamiento y servicios a los sectores que requieren mayor respaldo.

La JAPEM, organismo auxiliar de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, destacó que su labor consiste en guiar y fortalecer el trabajo de cada una de las instituciones registradas. Este acompañamiento incluye apoyo en la administración interna, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y contables que deben cumplir las organizaciones. Además, ofrece orientación para mejorar la planeación, operación y sostenibilidad de los proyectos sociales que llevan a cabo, con el fin de garantizar que cada IAP cumpla adecuadamente los objetivos para los que fue creada.

El Secretario Ejecutivo de la JAPEM, Sergio López Manjarrez, subrayó la importancia de que la entidad continúe sumando nuevas organizaciones altruistas, ya que esto refleja el compromiso creciente de la sociedad civil por participar activamente en la atención de quienes enfrentan situaciones de desigualdad o falta de oportunidades. Señaló que, ante los retos sociales actuales, la colaboración entre gobierno y ciudadanía es fundamental para construir un entorno más solidario y con mejores condiciones para todos.

Las nuevas instituciones incorporadas operan en distintas regiones del Estado de México, lo que permite ampliar el alcance territorial de los programas y servicios que ofrecen. Los municipios donde ya tienen presencia son Almoloya de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco y Zinacantepec. Entre las organizaciones destacan: Manos de Bendición; Marea Viva; RENNACE; Una Meditación en el Seminario; Red Trans Famosas y Aliades; Centro de Desarrollo Integral Fresno; Josseline Aguilar; Fuerza Reina; Buen Alimento; Casa Lomichi; Centro de Equinoterapia Multidisciplinario Didacta; Decídete; ELMENA; y Mil Corazones Unidos.

Estas instituciones trabajan en diversos ámbitos de ayuda social, como alimentación, educación, equinoterapia, acompañamiento comunitario, defensa de derechos humanos, apoyo a poblaciones vulnerables y programas de desarrollo integral. Su inclusión representa un esfuerzo conjunto para atender necesidades urgentes y promover condiciones de bienestar en distintas comunidades del estado.

La JAPEM hizo un llamado a todas las personas interesadas en crear una organización altruista a acercarse a la Junta para recibir orientación y apoyo en el proceso de constitución. La dependencia resaltó que cualquier ciudadano, grupo u organización puede formar parte de esta red, siempre que cuente con un proyecto social que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

Las personas pueden enviar un correo a asistencia.privada@edomex.gob.mx o contactar en las redes sociales, en Facebook @Japem Estado de México y en X @JAP_EdoMex.