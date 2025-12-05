Ruta de la Nochebuena 2025: fecha, horario y punto de encuentro

La Navidad en México no se siente de verdad sin ponche, luces la tradicional flor de Nochebuena. Si andas buscando un plan distinto, familiar y que conecte con las tradiciones, la Ruta de la Nochebuena 2025 en Xochimilco es el plan perfecto.

Imagínate navegar en una trajinera, entre los canales de Xochimilco, con villancicos, luces, historias y disfrutando del amanecer.

¿Qué incluye este paseo de la Ruta de la Nochebuena 2025 en Xochimilco?

Un recorrido en trajinera decorada con ambiente navideño, navegando por los canales tradicionales de Xochimilco

Visita a un invernadero de nochebuenas, donde podrás conocer el origen y cultivo de esta flor de temporada

Narraciones donde aprenderás un poco más de Xochimilco, sus chinampas y tradiciones

Música y villancicos en vivo, creando un ambiente cálido, festivo y perfecto para fotos navideñas

Comida y bebidas típicas: chilaquiles con pollo y ponche en recorridos matutinos; otras comidas tradicionales si eliges la sesión vespertina

Elementos de fiesta navideña: villa iluminada, posada, piñata, dulces y sorpresas para cerrar con broche de oro

Fechas, horarios y precio

Fechas: Del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2025

Funciones:

Matutina: 4:30 am

Vespertina: 4:00 pm

Duración del recorrido: 3 horas y media

Lugar de encuentro: Embarcadero en Xochimilco — Salón Michmani / Antiguo Canal Cuemanco 3 / Cuemanco (dependiendo la versión)

Costo: $1,199 pesos por persona

¿Por qué no te puedes perder esta experiencia?

Esta ruta no es “una más”, los productores originarios y organizadores buscan unir la tradición de la emblemática Nochebuena con la historia viva de Xochimilco.

La Ruta de la Nochebuena 2025 es de los eventos navideños más esperados en CDMX cada año. La mezcla de naturaleza, tradición, cultura y celebración la convierte en una de las experiencias decembrinas imperdibles.