Mi Beca para Empezar en CDMX: fecha límite de registro

Mi Beca para Empezar es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México que otorga 650 pesos mensuales y un apoyo anual de hasta 1,180 pesos para útiles y uniformes escolares a estudiantes de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM), inscritos en escuelas públicas de la CDMX.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, enfatizó que este programa de bienestar es individual, ya que el apoyo está dirigido a cada niña y niño, y no se entrega por familia.

Los depósitos de la beca se realizan en una tarjeta electrónica durante 10 meses, de septiembre a junio, cubriendo el ciclo escolar.

¿Cuál es la fecha límite de registro para Mi Beca para Empezar en CDMX?

Si eres madre, padre o tutor y tus hijos cursan algún grado de preescolar o primaria en escuelas públicas de la capital, hay una noticia importante: se acerca la fecha límite para registrar a tus hijos en Mi Beca para Empezar en CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México compartió la fecha límite para realizar el registro a este programa, diseñado para apoyar a las familias mexicanas en el gasto que implica la compra de artículos necesarios para iniciar de la mejor manera el ciclo escolar.

El registro para resultar beneficiario de Mi Beca para Empezar en CDMX debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

El trámite deberá hacerse a través de Llave CDMX, un documento electrónico que permite realizar distintos trámites de manera remota dentro de la capital del país.

Ya te compartimos la guía paso a paso, incluyendo los requisitos que necesitas para registrarte en Mi Beca para Empezar antes de que termine el año.

Así podrás inscribir a tus hijos en esta beca destinada al ciclo escolar 2026 y reducir la carga económica que representa el gasto de útiles escolares y uniformes durante la cuesta de enero.







