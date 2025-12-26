Doble Hoy No Circula viernes 26 de diciembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Doble Hoy No Circula EDOMEX | viernes 26 de diciembre (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de las fiestas de Nochebuena y Navidad, se activó la contingencia ambiental en el Estado de México. Los incendios y el uso excesivo de pirotecnia fueron la causa principal de que este estado activara la fase 1 y por lo tanto un Doble Hoy No Circula. En contra parte, la Ciudad de México, aunque también presentó algunos problemas en la calidad del aire, estará operando con regularidad el programa de prohibiciones de circulación de este viernes 26 de diciembre.

Doble Hoy No Circula EDOMEX: viernes 26 de diciembre ¿Qué autos no circulan?

Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente informara por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, los carros que no deberán de circular quedan de la siguiente manera:

TODOS los engomado azul (placas terminadas en 9 y 0)

(placas terminadas en 9 y 0) Vehículos con holograma 1 (placas terminadas en 1,3,5,5,7 y 9)

(placas terminadas en 1,3,5,5,7 y 9) TODOS los vehículos con holograma 2

Esto aplicará en el horario a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

✳️Importante información para este Viernes 26 de diciembre, por la contingencia ambiental activa 👇 https://t.co/ivfDeuvIJX — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 26, 2025

Municipios del EDOMEX donde aplica el Doble Hoy No Circula, viernes 26 de diciembre

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

Hoy No Circula CDMX ¿Qué autos no circulan este viernes 26 de diciembre?

Por otra parte, las 16 alcaldías de la capital de la República estarán aplicando el programa con normalidad únicamente para los vehículos con engomado azul (placas terminadas en 9 y 0) que tengan holograma de verificación 1 o 2, quedando exentos los 0 y 00.