Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación para el final de la semana tras la activación de la contingencia ambiental

Doble Hoy No Circula viernes 26 de diciembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Una camioneta circula por la ciudad de Toluca el mismo día en que entró en vigor el Programa Hoy No Circula en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. La medida establece restricciones a la circulación de vehículos motorizados con base en el holograma de verificación y el número de placa, como parte de una estrategia oficial para reducir emisiones contaminantes.
Doble Hoy No Circula EDOMEX | viernes 26 de diciembre (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de las fiestas de Nochebuena y Navidad, se activó la contingencia ambiental en el Estado de México. Los incendios y el uso excesivo de pirotecnia fueron la causa principal de que este estado activara la fase 1 y por lo tanto un Doble Hoy No Circula. En contra parte, la Ciudad de México, aunque también presentó algunos problemas en la calidad del aire, estará operando con regularidad el programa de prohibiciones de circulación de este viernes 26 de diciembre.

Doble Hoy No Circula EDOMEX: viernes 26 de diciembre ¿Qué autos no circulan?

Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente informara por la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, los carros que no deberán de circular quedan de la siguiente manera:

  • TODOS los engomado azul (placas terminadas en 9 y 0)
  • Vehículos con holograma 1 (placas terminadas en 1,3,5,5,7 y 9)
  • TODOS los vehículos con holograma 2

Esto aplicará en el horario a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Municipios del EDOMEX donde aplica el Doble Hoy No Circula, viernes 26 de diciembre

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

Hoy No Circula CDMX ¿Qué autos no circulan este viernes 26 de diciembre?

Por otra parte, las 16 alcaldías de la capital de la República estarán aplicando el programa con normalidad únicamente para los vehículos con engomado azul (placas terminadas en 9 y 0) que tengan holograma de verificación 1 o 2, quedando exentos los 0 y 00.

