Contingencia ambiental en EDOMEX activa su fase 1 este 25 de diciembre

Mala Calidad del aire | jueves 25 de diciembre (María Martínez)

El alto uso de la pirotecnia hizo lo suyo esta Nochebuena y ahora el Estado de México declaró contingencia ambiental. La mala calidad del aire se hizo presente en esta parte de la Zona Metropolitana del país.

Por medio de un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México informó que queda activada oficialmente la contingencia Ambiental Fase 1 en todo el estado.

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

— Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 25, 2025

“Como resultado de las actividades propias de las festividades decembrinas, la noche del 24 de diciembre, así como durante la madrugada y mañana del día 25 de diciembre de 2025, se registraron concentraciones elevadas de PM2.5; esto derivado de eventos extraordinarios como fogatas y quema de pirotecnia, propias de la tradición de la celebración, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes”. Se lee en el comunicado.

¿Qué autos no circulan si se mantiene la Contingencia ambiental en el Estado de México?

En caso de que la mala calidad del aire se mantenga, se tendría que aplicar el Doble Hoy No Circula en la entidad. Esto significa que dejarían de circular:

Autos y motocicletas con engomado color azul (placas terminadas en 9 y 0) Todos los hologramas

Todos los autos y motocicletas con holograma 2

Autos y motocicletas de holograma 1 (placas terminadas en 1,3,5 y 7)

Mantente informado para conocer si habrá aplicación d edoble Hoy No Circula el viernes 26 de diciembre