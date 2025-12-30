Metro CDMX: horario especial del 31 de diciembre y 1 de enero 2026

¿SUBE el precio del Metro en CDMX en 2026? Esto es lo que realmente pasará y lo que debes saber

Se acercan los festejos de fin de año, y con ellos la necesidad de moverse por la capital con tranquilidad y seguridad. Para quienes planean celebrar con familia, amigos o en algún evento especial, el Metro de la Ciudad de México compartió cómo operará durante los días clave: 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ajustará el horario pensando en quienes aún necesitan movilidad urbana sin descuidar la seguridad de usuarias y usuarios. Asimismo, estará pensado para prevenir a quienes asistan a la celebración programada a partir de las 18:00 horas y hasta las 2:00 horas en el Ángel de la Independencia.

¿Cuál será el horario del Metro durante fin de año?

El STC Metro detalló que el 31 de diciembre de 2025 el servicio funcionará de 05:00 a 23:00 horas, es decir, cerrará más temprano que un día normal de operación.

Esto significa que la última salida desde cada terminal de línea se realizará antes de lo habitual, por lo que si tienes planes nocturnos, conviene anticipar tu regreso a casa o coordinar alternativas de transporte.

Para el 1 de enero de 2026, el Metro operará de 07:00 a 00:00 horas (medianoche). En este caso, el inicio del servicio será un poco más tarde, acorde con la menor demanda típica de usuarios en ese día de descanso y celebración familiar, y el cierre será justo al cruzar a la madrugada.

#AvisoMetro El horario de servicio para el próximo 31de diciembre será de 5:00 a 23:00 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas.



El horario para el 1 de enero será de día festivo de 7:00 a 24:00 horas y aplicará el programa "Tu bici viaja en Metro".… pic.twitter.com/YbpJ2YHNyb — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025

Para muchas personas, el Metro es la forma más eficiente y económica de trasladarse por la Ciudad de México, especialmente en fechas donde el tráfico puede ser complicado. Un horario claro y bien comunicado da certeza a quienes quieren disfrutar sin sorpresas de último minuto.

Con estos cambios de horario, el sistema busca equilibrar la seguridad operativa, el descanso del personal y la comodidad de millones de usuarios