Rave GRATIS en CDMX para recibir el Año Nuevo 2026

Si todavía no tienes plan para el 31 de diciembre, aquí va uno que no te puedes perder: el Gobierno de la Ciudad de México va a armar una megafiesta de música electrónica en el Ángel de la Independencia y a lo largo de Paseo de la Reforma.

El reciente anuncio del evento comenzará desde las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025 y se alargará hasta pasada la medianoche, justo para recibir con el Año Nuevo 2026 bajo ritmos que van desde el techno hasta el house y trance, con artistas nacionales e internacionales.

Fiesta en Paseo de la Reforma

Una vez más, la avenida más famosa de la capital se convertirá en una discoteca al aire libre con:

Luces láser que cortan la noche

DJs

Sonido de alta potencia

Bailarines, escenarios y visuales

El evento promete ser “la fiesta electrónica más grande del mundo", según lo adelantó la jefa de Gobierno, con propuestas artísticas que aún no se han revelado, pero con la promesa de talento tanto local como del extranjero.

¿Cómo y cuándo?

La fiesta empieza desde las 6 de la tarde hasta después de la cuenta regresiva para el Año Nuevo.

Además, la entrada será gratuita, lo que lo convierte en uno de los planes más emocionantes y accesibles para cerrar el año.

¿Por qué este rave va a marcar diferencia?

Este evento no es solo un concierto más. Se trata de una celebración masiva y gratuita que transforma el corazón de la CDMX en un espacio dedicado a la música, la convivencia y la energías.

Este rave no solo significa música, sino una manera única de recibir el año con el corazón acelerado, los pies sin descanso y la emoción de la gente reunida a ritmo de beats.