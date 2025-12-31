Anuncian ampliación en el horario del Metro para este 31 de diciembre

El Metro extiende su servicio para despedir el 2025 Aquí te compartimos los detalles de horarios y en qué líneas aplica. (Cuartoscuro)

El Director General del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció en sus redes sociales una ampliación en el horario de atención de algunas líneas del subterráneo para este miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo con el servidor público encargado del Metro, la extensión del horario aplicará únicamente en cinco de las 12 líneas del sistema, con motivo de Año Nuevo.

¿Hasta qué horarios se ampliará el servicio del Metro en la CDMX?

La capital del país despedirá el año viejo con una serie de actividades.

Un rave masivo en el Ángel de la Independencia será el gran evento que el gobierno capitalino preparó para cerrar el 2025.

Este concierto gratuito de música electrónica, catalogado como el más grande del mundo, se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas y terminará a las 2:00 horas del 1 de enero de 2026.

Junto con este, habrá múltiples actividades que se extenderán hasta altas horas de la madrugada, ofreciendo una celebración completa para recibir el Año Nuevo.

Con estas celebraciones, muchos visitantes se encontrarán en la ciudad, por lo que la noticia sobre la ampliación del horario de uno de los transportes más usados por capitalinos y turistas, el Metro, resulta relevante.

Te compartimos los horarios extendidos para que aproveches el servicio y no te quedes sin viajar.

De acuerdo con el Director General del Metro, en cinco de las 12 líneas que conforman la red del STC Metro, el horario de atención se ampliará hasta la 01:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

¿Qué líneas del Metro extenderán su horario de atención este 31 de diciembre de 2025?

Según informes oficiales, las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del Metro de la CDMX dejarán de dar servicio a la 01:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

Adrián Ruvalcaba anunció que exclusivamente estas rutas aplicarán la extensión del horario.







