CDMX recibe el 2026 con rave en el Ángel: horario y transmisión del concierto electrónico más grande del mundo

CDMX se enciende para despedir el año con beats y energía en el Ángel. Horario y transmisión en vivo del concierto gratuito de electrónica en Paseo de la Reforma. (Secretaría de Turismo de la Ciudad de México )

¿Ya tienes plan para Año Nuevo? La fiesta electrónica en la CDMX puede ser la opción perfecta para recibir el beat del 2026.

Este 31 de diciembre, la ciudad despide el año viejo con un concierto de talla internacional.

Artistas nacionales e internacionales se presentarán en un espectáculo de luces y láser totalmente gratuito, sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia.

De acuerdo con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en este evento, se espera superar los 200 mil asistentes que se congregaron en el concierto de Polimarch del año pasado.

¿Quiénes estarán en la fiesta masiva de electrónica en CDMX?

Hasta el momento no se ha dado a conocer el orden oficial de cada artista y DJ; sin embargo, ya se compartió el cartel oficial que tendrá lugar para despedir el 2025.

Desde el sonido psicodélico y synth-pop de MGMT, hasta la cumbia electrónica, tribal y ritmos urbanos de Ramiro Puente.

A continuación, la cartelera completa:

MGMT (DJ Set, Estados Unidos)

(DJ Set, Estados Unidos) Arca (DJ Set, Venezuela)

(DJ Set, Venezuela) Kavinsky (Live, Francia)

(Live, Francia) Jehnny Beth (Francia)

(Francia) VEL (Francia y Marruecos)

(Francia y Marruecos) Mariana BO (México)

(México) 3BALLMTY (México)

(México) Ramiro Puente (México)





Fiesta masiva de música electrónica en el Ángel de la Independencia: horarios

El concierto de Año Nuevo en la CDMX está organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y promete ser una fiesta masiva gratuita, abierta a todo el público.

El evento incluirá shows de luces, láser y proyecciones visuales, creando un ambiente inmersivo sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia.

Además, contará con pantallas gigantes y transmisión en redes oficiales, para que tanto los asistentes como quienes sigan el evento desde casa puedan disfrutar de la experiencia completa.

La fiesta electrónica, anunciada como “la más grande del mundo”, dará inicio a las 18:00 horas del 31 de diciembre y continuará hasta las 2:00 de la madrugada del 1 de enero del 2026.





Concierto de electrónica en el Ángel de la Independencia: dónde y cómo ver en vivo

Y tú ya sabes cómo despedir el 2025? Las vibraciones del avant-garde del frances Kavinsky, pueden ser una opción; ya sea de manera presencial o disfrutando la transmisión en vivo del concierto.

La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales: YouTube, Facebook y X.

En la edición pasada, el evento fue transmitido por Canal 21, aunque este año no se ha confirmado si formará parte de la cobertura.

Algunos canales de televisión abierta realizarán una cobertura especial del espectáculo, sin transmitir el concierto completo.



