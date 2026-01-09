Metrópoli

Revisa la aplicación especial de prohibiciones de circulación para este cierre de semana

Doble Hoy No Circula viernes 9 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Poco tráfico en la avenida Constituyentes, en la zona poniente de la Capital. El próximo lunes regresan a clases niños y jóvenes del nivel básico.
Doble Hoy No Circula | viernes 9 de enero (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Por segunda ocasión en este 2026, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México activó la fase 1 de la contingencia ambiental, lo que significa que el programa de prohibiciones de circulación estará aplicando un doble Hoy No Circula, lo que ayudará a reducir el tránsito y la contaminación. Además, hoy es el último día de vacaciones para estudiantes de primaria y secundaria, por lo que podría ser el último “tranquilo” en mucho tiempo.

Doble Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: viernes 9 de enero

Para autos y motocicletas en la capital del país y zona metropolitana, el programa estará aplicando para:

  • Todos los engomado color azul, incluyendo hologramas 0 y 00 (placas terminadas en 9 y 0)
  • Autos holograma 1 terminados en: 2,4,6,8,9 y 0
  • Todos los que tengan holograma de verificación 2

Municipios del Estado de México donde aplica el Doble Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

