Doble Hoy No Circula viernes 9 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Doble Hoy No Circula | viernes 9 de enero (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Por segunda ocasión en este 2026, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México activó la fase 1 de la contingencia ambiental, lo que significa que el programa de prohibiciones de circulación estará aplicando un doble Hoy No Circula, lo que ayudará a reducir el tránsito y la contaminación. Además, hoy es el último día de vacaciones para estudiantes de primaria y secundaria, por lo que podría ser el último “tranquilo” en mucho tiempo.

Doble Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: viernes 9 de enero

Para autos y motocicletas en la capital del país y zona metropolitana, el programa estará aplicando para:

Todos los engomado color azul , incluyendo hologramas 0 y 00 (placas terminadas en 9 y 0)

, incluyendo hologramas 0 y 00 (placas terminadas en 9 y 0) Autos holograma 1 terminados en : 2,4,6,8,9 y 0

: 2,4,6,8,9 y 0 Todos los que tengan holograma de verificación 2

Municipios del Estado de México donde aplica el Doble Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito