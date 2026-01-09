Doble Hoy No Circula viernes 9 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por segunda ocasión en este 2026, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México activó la fase 1 de la contingencia ambiental, lo que significa que el programa de prohibiciones de circulación estará aplicando un doble Hoy No Circula, lo que ayudará a reducir el tránsito y la contaminación. Además, hoy es el último día de vacaciones para estudiantes de primaria y secundaria, por lo que podría ser el último “tranquilo” en mucho tiempo.
Doble Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: viernes 9 de enero
Para autos y motocicletas en la capital del país y zona metropolitana, el programa estará aplicando para:
- Todos los engomado color azul, incluyendo hologramas 0 y 00 (placas terminadas en 9 y 0)
- Autos holograma 1 terminados en: 2,4,6,8,9 y 0
- Todos los que tengan holograma de verificación 2
Municipios del Estado de México donde aplica el Doble Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito