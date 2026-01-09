EXCLUSIVO: Momento exacto de la explosión del edificio en Paseos de Taxqueña; vecino y perro se salvan de milagro

'Lomito' presencia la explosión en Paseos de Taxqueña Este viernes 9 de enero, se reportó una explosión en la alcaldía Coyoacán; un residente de la zona y su perrito se salvaron de milagro.

La mañana de este viernes 9 de enero, se reportó en la alcaldía Coyoacán una explosión por fuga de gas, incidente al que acudieron inmediatamente las autoridades de emergencia y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El hecho ocurrió en la colonia Paseos de Taxqueña, con origen en el tercer piso del edificio 21 ubicado en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, causando un fuerte estruendo que alertó a los habitantes de edificios aledaños al complejo afectado.

De acuerdo con la información reportada hasta el momento, la explosión dañó varios pisos del inmueble, extendiendo afectaciones a los edificios cercanos del incidente; también, se registraron personas heridas que fueron atendidas por los servicios médicos.

Explosión del edificio en Coyoacán: Perrito y su dueño se salvan a último momento

De acuerdo con los informes preliminares, la explosión fue causada por una posible fuga, causando un estruendo masivo en los edificios aledaños y daños en el exterior debido a que las ventanas de al menos cuatro pisos estallaron hacia las calles.

En exclusiva, las cámaras de seguridad de la zona capturaron el instante exacto en el que un residente de la colonia saldría a pasear con su perrito. Sin embargo, justo en el momento que abría la puerta y salía al exterior con su mascota de compañía, el estruendo tuvo lugar y el humo se levantó en la calle.

El perrito parecía haberse paralizado del temor, pues no pudo reingresar al edificio a pesar de los llamados de su dueño, quedándose resguardado contra la pared y en alerta de la situación hasta que, segundos después, logró regresar al interior de su hogar una vez que el miedo pasó.

¿Cuáles fueron los daños ocasionados por la explosión en Paseos de Taxqueña?

Hasta ahora, reportaron oficialmente cinco personas heridas por quemaduras en manos, quienes fueron atendidas por los elementos de atención médica, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Cruz Roja Mexicana, que asistieron a la colonia afectada.

Por su parte, el inmueble presenta múltiples daños en varios de sus pisos, ya que las ventanas están completamente rotas.

A pesar de que se estimó un daño de al menos 100 departamentos, pues la expansión de la explosión alcanzó cerca de 10 edificios aledaños al complejo origen, no existen daños estructurales en viviendas vecinas, únicamente en el edificio de la explosión.

La zona permanece acordonada para su revisión, mientras que autoridades de seguridad recomiendan prestar atención a las llaves de gas y cerrarlas adecuadamente para evitar este tipo de incidentes peligrosos.