Explota departamento en Paseos de Taxqueña; hay personas heridas y viviendas dañadas

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

En la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, colonia Paseos de Taxqueña, se registró una explosión por acumulación de gas que provocó el desalojo de las personas en el edificio y viviendas cercanas.

El incidente se originó en el tercer piso del edificio 21 de la colonia mencionada, ubicado en cruce de las calles Cipreses y Naranjos de Coyoacán.

Hasta el momento, las autoridades de emergencia que acudieron al siniestro, realizaron labores de desalojo en las viviendas aledañas al origen de la explosión y acordonaron la zona para revisar los daños en el inmueble.

Las autoridades de emergencia acudieron a la colonia Paseos de Taxqueña tras el informe de una explosión la mañana de este viernes 9 de enero, después de que un fuerte estruendo alertara a los vecinos.

De acuerdo con los informes preliminares, la explosión fue causada por una posible fuga, causando un estruendo masivo en los edificios aledaños.

Testigos del incidente informaron a medios haber escuchado la fuerte detonación, a la vez que sintieron el movimiento de la misma.

Explota edificio en Paseos de Taxqueña; hay personas h*ridas y viviendas d*ñadas



De acuerdo con los primeros testimonios, la expl*sión ocurrió por la mañana y, según los primeros datos, probablemente se debió a una acumulación de gas.



“Fue estruendosa, creí que había sucedido en mi edificio”, comentó uno de los vecinos al inmueble dañado, evacuado de su domicilio por las autoridades por su seguridad.

A las labores de auxilio también se unieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para verificar la situación y emprender el desalojo de las viviendas en la zona, así como la atención inmediata a personas heridas.

Hasta ahora, reportaron oficialmente cinco personas heridas por quemaduras en manos, quienes fueron atendidas por los elementos de atención médica, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Cruz Roja Mexicana, que asistieron a la colonia afectada.

Por su parte, el inmueble presenta múltiples daños en varios de sus pisos, ya que las ventanas están completamente rotas.

A pesar de que se estimó un daño de al menos 100 departamentos, pues la expansión de la explosión alcanzó cerca de 10 edificios aledaños al complejo origen, no existen daños estructurales en viviendas vecinas, únicamente en el edificio de la explosión.

Los elementos de seguridad acordonaron la zona y mantienen a los vecinos fuera de sus viviendas para una revisión exhaustiva de la zona.