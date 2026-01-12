¡Checa el estatus de tu viaje! Banco de niebla afecta vuelos en el AICM este lunes 12 de enero

Banco de niebla El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió vuelos por un banco de niebla que se registró esta mañana del lunes 12 de enero. (Armando Monroy)

El inicio de semana llegó con uno de los días más fríos de esta temporada invernal en diferentes puntos de la capital del país y uno de los más afectadas es la alcaldía Venustiano Carranza, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La zona amaneció con un banco de niebla, repercutiendo en las llegadas y salidas de algunos vuelos debido a la poca visibilidad en las pistas de aterrizaje.

Niebla afecta al AICM en el inicio de semana este 12 de enero

Por medio de sus redes sociales, algunas aerolíneas informaron que, debido a condiciones climáticas adversas, múltiples viajes están sufriendo retrasos, tanto en las llegadas como en las salidas debido la intensa presencia de niebla en esta zona de la ciudad.

Incluso algunos vehículos que pasan cerca de la zona y por los puentes que dan acceso al aeropuerto están sufriendo las afectaciones, por lo que se recomienda salir con anticipación, manejar con precaución y encender las luces intermitentes en caso de ser necesario.

Durante la madrugada y la mañana de este día, varios puntos de la capital del país amanecieron entre los 3 y los 6 grados de temperatura, con una sensación térmica de hasta 2 grados.