Autoridades, rebasadas en el rescate de perros del Refugio Franciscano

Perros resguardados en el Deportivo Galeana

La Fiscalía General de Justicia local y el Gobierno capitalino se vieron rebasados en el rescate de los perros que habitaban en malas condiciones en el Refugio Franciscano, es inhumano que sean “rescatados” para enviarlos a un lugar en donde estaba encerrados en espacios reducidos.

Lo lo anterior, luego de que se difundieron imágenes de algunos los perros resacados enviados al Deportivo Hermanos Galeana, en la GAM, en las que se evidenciaba que los tenían encerrados transportadoras.

“No hay nada que justifique que más de 180 perros estaban encerrados en transportadoras, pareciera que la Fiscalía General de Justicia actuó sin protocolo”, comentó un defensor de animales a este diario.

“Los perros enviados al deportivo estuvieron encerrados durante días en las transportadoras y esto es una clara muestra de maltrato animal, tanto físico, como psicológico, se presumía que era el mayor rescate de la historia en cuanto a perritos, pero terminaron siendo maltratados y encerrados jaulas”, dijo Jonathan Uribe.

“Si la Fiscalía no tiene la capacidad para hacer un operativo tan grande, pues que no lo hagan, los únicos afectados aquí son los animales, siempre son los animales, y una vez más se muestra la falta de cuidado y protocolos para atender a estos animalitos, y pues encerrarlos en transportadoras, definitivamente esto no es un bienestar animal”, comentó.

Además aseguró que, tras exponerse la situación de los animales en el Deportivo Galeana, el lugar fue acondicionado de manera exprés para que la jefa de Gobierno pudiera realizar una visita este martes. Él fue una de las personas que visitó el lugar y no estaba en condiciones de resguardar a los animales.

Coinciden funcionarios en falta de capacidad del Gobierno

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, coincidió en que las autoridades se apresuraron en el desalojo, “se adelantaron, no tenían los insumos suficientes, no pidieron ayuda”, señaló en un video.

Se trata de 183 perros que no tuvieron la misma suerte que otros, que llegaron a albergues en los que las condiciones son muy distintas.

Personas defensoras de los animales han visitado lugares como el Albergue del Ajusco en el que se comprobó que los espacios son amplios, hay decenas de cuartos, alimento suficiente, cobijas, premios, áreas específicas para que puedan correr, hacer del baño y comer.

Hay versiones que apuntan que el desalojo fue exprés debido a la compraventa del terreno en el que se ubicaba el Refugio Franciscano, y aunque ellos Gobierno local aseguró que no fue así, defensores de animales y funcionarios han pedido que el Estado cumpla con su función y garantice el bienestar de los perros y gatos rescatados.

La diputada del PAN por Cuajimalpa, Claudia Pérez, señaló que los perros rescatados enviados al Deportivo Galeana, se evidencia que las autoridades no tienen la máxima capacidad de responder a este tipo de necesidades.

Incluso, planteó mirar este caso en un tono de derechos humanos ampliados, ya que están siendo vulnerados los derechos de los animales a un trato digno y a la protección contra el maltrato.

“Estamos hablando de la incertidumbre legal, el maltrato que el propio Gobierno le da a los animales y la manera tan errónea de establecer mecanismos de traslados de albergues”.

Aseguró que es necesario que más activistas y organizaciones animalistas se unan para alzar la voz contra los abusos del Gobierno hacia los animales del Refugio Franciscano.

“Que el Gobierno cumpla su obligación de garantizar la vida y el bienestar de estos seres sintientes… Este caso debe ser abordado como una violación a derechos humanos en su dimensión ecológica y animal”.