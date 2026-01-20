Así intentó engañar a su mamá el joven sicario que por error le mandó video de su crimen; ya fue vinculado a proceso Joven que envió a su mamá videos de él asesinando a una persona permanecerá en prisión preventiva (Fiscalía CDMX y @c4jimenez)

Joven que envió a su mamá videos de él asesinando a una persona permanecerá en prisión preventiva, después de que ella lo denunciara ante las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ulises “N” por su probable participación en un homicidio ocurrido en la alcaldía Milpa Alta, por lo que permanecerá en prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero, mientras que la Fiscalía General tuvo conocimiento del caso cuando la madre del involucrado lo denunció después de recibir fotografías y videos a través de WhatsApp provenientes de Ulises “N” donde admitía haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo para dar con el paradero del joven, a quien encontraron aproximadamente a dos kilómetros del sitio junto con un arma blanca, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía General, después de una audiencia inicial se presentaron los datos de prueba ante la autoridad judicial, resultando en una vinculación a proceso y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ante esto, Ulises “N” permanecerá en prisión preventiva, siendo ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Joven que por error mandó video de su crimen a su mamá, le mintió sobre dónde se encontraba

De acuerdo con la mamá de Ulises “N”, este le habría avisado que se encontraba en un evento musical en la alcaldía Xochimilco, cuando momentos después volvió a contactarla, aunque esta vez con fotografías y videos en los que afirmaba haber matado a una persona.

En los videos que se hicieron públicos se muestra al joven grabándose a sí mismo, admitiendo haber descuartizado a un hombre.

“Chido, carnal. Aquí andamos, carnal, descuartizando aquellos”, “18 años y hemos demostrado aptitud”. Fue parte de lo mencionado en los videos que por accidente le mandó Ulises “N” a su mamá.

En otro video, el joven enseña el cuerpo de la persona que asesinó, para mostrar que cometió el crimen, llegando a golpear el rostro de la persona en repetidas ocasiones afirmando que se encontraba muerto.

En fotografías enviadas a su madre, aparece Ulises “N” mostrando su mano cubierta de sangre y en otra sosteniendo sobre su boca un arma blanca igualmente cubierta de sangre.