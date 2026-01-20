¿Por qué podría haber HUELGA el servicio de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en CDMX? Esto es lo que exige la Alianza de Tranviarios de México

Esto es lo que exige la Alianza de Tranviarios de México Esto es lo que exige la Alianza de Tranviarios de México

Desde hace unos días, la Alianza de Tranviarios de México (ATM) ha mantenido firme la idea de ir a huelga para este 21 de enero de 2026 en los sistemas de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero de la Ciudad de México. Después de semanas de mesas de negociación sin un acuerdo concreto, los sindicatos decidieron que simplemente no esperarían más.

El sindicato, que agrupa a alrededor de 2,600 a 2,700 trabajadores, informó que el conflicto solo prolonga y no hay avances reales y que, si no hay acuerdos oficiales con el Sistema de Transportes Eléctricos de la CDMX (STE-CDMX) y las autoridades, el paro podría iniciar desde el primer minuto de este miércoles 21 de enero.

¿Qué está pidiendo la Alianza de Tranviarios de México?

Los motivos para esta huelga parten de las condiciones laborales y prácticas que, según los tranviarios, se han venido acumulando y sin respuesta clara:

Mejores condiciones y seguridad laboral

Los trabajadores reclaman que no cuentan con uniformes completos, equipos de protección adecuados, herramientas y materiales de trabajo seguros y suficientes para desempeñar sus funciones con seguridad.

Incremento salarial real y justo

Aunque el salario mínimo federal tuvo un aumento reciente, la ATM exige una mejora salarial adicional que compense los ajustes del sector y las demandas del contrato colectivo. Según la dirigencia, los tabuladores internos han quedado rezagados y las diferencias se han comido el valor real de los ingresos.

Cumplimiento de su Contrato Colectivo de Trabajo

Más allá del dinero, los trabajadores señalan que la autoridad no ha respetado completamente lo que está pactado en el contrato colectivo, desde pagos retroactivos hasta beneficios esenciales para su día a día.

¿Por qué no han llegado a un acuerdo?

El punto central del conflicto está en que, en las audiencias y negociaciones previas con la autoridad laboral y con el STE-CDMX, no se presentó una oferta formal que pueda poner fin al conflicto. Las negociaciones iniciadas a principios de enero se estancaron y la base sindical decidió ratificar el paro al llegar al plazo legal sin soluciones concretas.

El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, ha reiterado que, sin una propuesta en la mano ni voluntad política para avanzar, la huelga sigue siendo la opción de presión y defensa de sus derechos.

¿Cómo impactaría esta posible huelga la movilidad de la CDMX?

Si la huelga llega a consolidarse, los servicios de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero podrían detener sus operaciones indefinidamente, afectando a miles de usuarios que utilizan estos medios de transporte público a diario en sus traslados por la capital del país.

Asimismo, esto podría representar una mayor afluencia en el Metro, Metrobús y RTP, así como tiempos de traslado más largos y presión sobre rutas alternas. La recomendación general para los usuarios es anticipar sus itinerarios y mantenerse informados de los avances de las negociaciones.

Hasta el momento, los tranviarios argumentan que, sin un trato digno y un cumplimiento pleno del contrato colectivo, servicios tan estratégicos como el Trolebús, el Cablebús y el Tren Ligero no pueden sostenerse en el tiempo sin riesgos ni presiones laborales persistentes.