Coca-Cola presenta el esperado tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Conoce los detalles de este evento, que contrasta con las voces que piden boicotear el Mundial.

Tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a México: detalles del anuncio del recorrido

Por Edgar Cruz
La empresa Coca-Cola realizará un tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

El evento contará con la presencia de autoridades de la FIFA y del gobierno de la Ciudad de México, y se llevará a cabo a las 10:00 am del 28 de enero en el Monumento a la Revolución.

Coca-Cola y su relación con el Mundial

Coca-Cola es la empresa más antigua en patrocinar la Copa Mundial de Fútbol.

En esta ocasión, el vicepresidente corporativo de la marca invita a los mexicanos a mantener el espíritu mundialista, y se anunció el próximo recorrido de la Copa del Mundo, que tendrá sede en México, EE. UU. y Canadá, y que dará inicio en marzo de este año.

Boicot al Mundial 2026: una protesta global

Este evento surge en el contexto de solicitudes para boicotear el Mundial de 2026, debido a controversias políticas, voces de diferentes países instan a la cancelación del evento.

Esto debido a la relación del presidente de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos y su reciente anuncio de intervención en Groenlandia.

