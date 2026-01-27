Tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a México: detalles del anuncio del recorrido (Dónde ir)

La empresa Coca-Cola realizará un tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

El evento contará con la presencia de autoridades de la FIFA y del gobierno de la Ciudad de México, y se llevará a cabo a las 10:00 am del 28 de enero en el Monumento a la Revolución.

Coca-Cola y su relación con el Mundial

Coca-Cola es la empresa más antigua en patrocinar la Copa Mundial de Fútbol.

En esta ocasión, el vicepresidente corporativo de la marca invita a los mexicanos a mantener el espíritu mundialista, y se anunció el próximo recorrido de la Copa del Mundo, que tendrá sede en México, EE. UU. y Canadá, y que dará inicio en marzo de este año.

Boicot al Mundial 2026: una protesta global

Este evento surge en el contexto de solicitudes para boicotear el Mundial de 2026, debido a controversias políticas, voces de diferentes países instan a la cancelación del evento.

Esto debido a la relación del presidente de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos y su reciente anuncio de intervención en Groenlandia.