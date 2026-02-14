Recapturan a “El Niño de la Unión”, por incumplimiento de medidas de sanción

Detenido “El Niño de la Unión”. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reaprehendió a Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, identificado como probable operador de una célula del grupo criminal “La Unión Tepito”.

El 20 de junio de 2022, Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión, así como al pago de una multa y a la reparación del daño, por el delito de robo calificado a una tienda de autoservicio.

En ese momento, el juez le concedió el beneficio de la libertad asistida, condicionado al cumplimiento de diversas medidas de sanción, entre ellas la obligación de realizar firmas periódicas.

Dos años después, se inició otra investigación en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. En ese proceso penal, el juez otorgó la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.

Durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, celebrada el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial advirtió el incumplimiento de las medidas de sanción, por lo que ordenó su reaprehensión.

Una vez que inició su búsqueda, la Policía de Investigación (PDI) localizó a Ángel “N” en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Posteriormente, fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.