Iztacalco realiza simulacro con hipótesis de derrumbe en unidad habitacional

La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Iztacalco llevó a cabo un ejercicio de derrumbe hipotético como parte del Primer Simulacro Metropolitano 2026, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la cultura de la prevención entre la población.

El simulacro se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional y percepción fuerte en el Valle de México, particularmente en zona lacustre y de transición.

Como escenario, se planteó el colapso total de cuatro edificios en una unidad habitacional ubicada en la colonia Agrícola Oriental, con un saldo simulado de 13 personas lesionadas y dos fallecidas.

En la sala de audiencias de la demarcación se instaló una sala de crisis para dar seguimiento al ejercicio. Ahí se evaluaron el escenario simulado, el desempeño de las brigadas, la comunicación interinstitucional y los tiempos de respuesta.

En este espacio participaron autoridades de la alcaldía y representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

De manera paralela, distintas áreas administrativas reportaron el despliegue de brigadas conforme a sus competencias. En materia de seguridad, se realizaron recorridos en los 47 cuadrantes territoriales de la demarcación.

El sector Pantitlán mantuvo apoyo en la zona para no obstruir las labores de los cuerpos de emergencia que operaban en el punto del derrumbe hipotético.

Durante la práctica se activaron los servicios de emergencia y se implementó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Equipos especializados realizaron labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, incluidas maniobras de apuntalamiento, evaluación de riesgos y extracción de víctimas.

El ejercicio contó con la participación voluntaria de vecinas y vecinos, quienes formaron parte del escenario simulado realizado en una obra en demolición. De acuerdo con autoridades, esta participación permitió dotar de mayor realismo a las maniobras y fomentar la colaboración comunitaria en situaciones de riesgo.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de la alcaldía, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Auxiliar, Bomberos de la Ciudad de México y policía de sector.

Autoridades de la demarcación señalaron que este tipo de actividades buscan evaluar protocolos, mejorar la coordinación entre instancias y reforzar la preparación ante posibles emergencias reales.

Añadieron que la capacitación continua y la participación ciudadana son factores clave para reducir riesgos y proteger a la población ante fenómenos naturales.