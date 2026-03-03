Defraudados por XY Booster, convocan a manifestación en la FGJCDMX

XY Booster

El Grupo CDMX de personas defraudadas por XY Booster, conovaron a una manifestación frente al Edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para solicitar apoyo de las autoridades judiciales para acelerar el proceso de ratificación de denuncias que faltan por resolver.

“Haremos un nuevo llamado a la autoridad judicial para solicitar su apoyo a fin de que se acelere el proceso de ratificación de denuncias que faltan de nuestro grupo”, indicó el Grupo en un comunicado.

Asimismo, comentaron que la intención de esto es que la autoridad judicialice “lo antes posible” la carpeta de investigación contra los presuntos responsables.

Además, una comisión tiene previsto entrevistarse con el titular de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, Ulises Soteno Torres.

“La realidad es que los tiempos de la Fiscalía no se ajustan a las necesidades de las víctimas y terminan siendo revictimizadas”, precisó el Grupo.

Esta manifestación se da después de las declaraciones de la actriz Sandra Echeverria, donde anunció que el Poder Judicial de la CDMX detuvo a dos presuntos defraudadores de la empresa Meta Exchenche, otro megafraude masivo.

“Meta Exchenche lleva más de 18 meses sin pagar, reteniendo el dinero que habíamos confiado”, manifestó la actriz mexicana en un video compartido en redes sociales.