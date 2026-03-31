Arranca CDMX campaña contra incendios forestales; concentran prevención en Tlalpan y Milpa Alta

La Ciudad de México inició la temporada de combate a incendios forestales con un despliegue de 4 mil combatientes y un plan de prevención focalizado en Tlalpan y Milpa Alta, demarcaciones que concentran el 72 por ciento de los siniestros en el Suelo de Conservación.

En lo que va del año, las brigadas han atendido 107 incendios forestales y 68 conatos, además de 25 incendios en áreas naturales protegidas con una afectación de 40 hectáreas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inficó que la defensa del bosque es estratégica para la ciudad por su papel en la recarga de los acuíferos. Recordó que el 60 por ciento del territorio capitalino —unas 88 mil hectáreas— es Suelo de Conservación y que de ahí depende el agua que extraen alrededor de 400 pozos dentro de la capital.

La mandataria planteó que la prevención deberá intensificarse desde el cierre de la temporada de lluvias, con retiro de material vegetal seco —el “combustible” de los incendios— mediante brigadas ampliadas que involucren a dependencias, alcaldías y participación ciudadana desde noviembre y diciembre, para llegar a abril con menor riesgo.

Arranca CDMX campaña contra incendios forestales; concentran prevención en Tlalpan y Milpa Alta

Refuerzo operativo

El operativo integra a brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), así como apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En total, son 2,370 brigadistas y 1,600 bomberos dedicados a incendios en zonas de conservación.

Las autoridades reportaron un tiempo de detección de incendios de cinco minutos y un tiempo promedio de combate de una hora con 48 minutos.

Para ello se cuenta con 13 torres campamento, 82 vehículos especializados, más de 100 unidades del cuerpo de bomberos, mochilas contra incendio y, este año, la incorporación de cuatro drones autónomos y un sistema de comunicación que no depende de internet para zonas de difícil cobertura.

También se informó que 950 personas han sido capacitadas y que 500 combatientes se encuentran en proceso de certificación con constancias avaladas por la SEP. Durante el acto se entregaron acreditaciones a brigadistas que concluyeron cursos recientes.

Arranca CDMX campaña contra incendios forestales; concentran prevención en Tlalpan y Milpa Alta

Coordinación con núcleos agrarios

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, advirtió que la Semana Santa es el periodo de mayor riesgo por el aumento de temperatura y la presencia de visitantes en zonas forestales. Indicó que las guardias se duplican y que la vigilancia se mantiene 24/7 en torres y campo para sostener los tiempos de respuesta.

El director de CORENADR, Humberto Adán Peña Fuentes, señaló que entre el 30 y 40 por ciento de los incendios de la temporada ocurre en las próximas dos semanas, por lo que las brigadas entran en guardias permanentes. Añadió que todo el personal operativo recibió cascos nuevos y que se revisará el estado de uniformes y herramientas.

Arranca CDMX campaña contra incendios forestales; concentran prevención en Tlalpan y Milpa Alta

Por su parte, el director del cuerpo de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, detalló la disponibilidad de más de 100 unidades y la certificación del personal para incendios forestales, sin descuidar el resto de emergencias urbanas.

La representante de Conafor en la capital, Esther Sandoval Palacios, informó que operan siete campamentos en distintos núcleos agrarios con personal permanente.

Las autoridades coincidieron en que la mayoría de los incendios forestales en la ciudad son provocados por actividades humanas. Por ello, reiteraron el llamado a evitar fogatas en zonas no autorizadas, no arrojar colillas de cigarro ni cerillos, no tirar basura y abstenerse de realizar quemas agrícolas sin permiso.

En el arranque participaron representantes de comunidades y ejidos de la zona sur y poniente, considerados primeros respondientes por su cercanía al territorio forestal. La estrategia oficial busca fortalecer esa coordinación para avisos tempranos y apoyo en campo.

La meta para 2026 es reducir al menos 10 por ciento la afectación por incendios medida en hectáreas.