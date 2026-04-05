Rehabilitan 78 canchas de futbol en deportivos del Estado de México

En el Estado de México, 78 canchas de futbol fueron rehabilitadas y habilitadas dentro de 48 deportivos intervenidos como parte del Programa de Obra Pública, en acciones de mejoramiento de espacios públicos vinculadas al contexto del Mundial FIFA 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, estos trabajos forman parte de la intervención en 52 deportivos en distintos municipios de la entidad, de los cuales 48 cuentan ahora con infraestructura para la práctica de futbol convencional y futbol rápido, ya sea mediante rehabilitación o adecuación de canchas existentes.

En el Deportivo Municipal “Infonavit”, en Lerma, el entrenador Héctor Mata Cabrera señaló que la mejora en las instalaciones representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes puedan entrenar en mejores condiciones. Consideró que contar con canchas en buen estado facilita el desarrollo deportivo y abre posibilidades para quienes buscan dedicarse de manera más formal a esta disciplina.

En la Unidad Deportiva de Atlatongo, en Teotihuacán, el jugador Joshua Román Valencia destacó que las nuevas condiciones del terreno, como el pasto sintético y el equipamiento, contribuyen a un mejor desempeño durante los entrenamientos y partidos.

Para Óscar Santiago Velázquez Simón, quien practica en la Unidad Deportiva Municipal “Atilano Ortega”, en Coyotepec, el futbol también implica aprendizaje en disciplina, trabajo en equipo y respeto entre compañeros y rivales, aspectos que, dijo, se fortalecen cuando existen espacios adecuados para entrenar.

En Acambay, el instructor Manuel Fernando García Linares comentó que en la Unidad Deportiva “Juan del Mazo López” los jugadores dejaron atrás las canchas de tierra y ahora cuentan con superficies más seguras y cómodas, lo que ha generado mayor entusiasmo entre los participantes.

Las autoridades estatales indicaron que estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura deportiva comunitaria y ampliar el acceso a espacios públicos para la práctica del deporte en distintas regiones del Estado de México.