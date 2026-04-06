Participan más de 7 mil personas en foros sobre PGD organizados por diputados de Morena

Entregan diputados de Morena al IPDP documento con opiniones para el PGD recabadas en más de 30 foros ciudadanos.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México entregó al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) el resultado de los 36 foros realizados como parte del proceso de consulta del proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) 2025-2045.

Estos foros se realizaron en las 16 alcaldías de la capital, contaron con la participación de 7 mil 516 asistentes y se colectaron mil 257 propuestas, solicitudes, opiniones e incluso reclamos.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo Espinosa, informó que toda información se tomó en cuenta ya que es valiosa cada opinión para transformar la Ciudad de México.

“Para las y los diputados de Morena es fundamental que la voz de la gente quede plasmada en el PGD. Que se sientan parte de este instrumento de planeación”, dijo.

La diputada recordó que las decisiones que tienen que ver con la capital deben tomarse de manera colectiva; por ello, las y los legisladores morenistas pusieron en marcha los foros y se comprometieron con la ciudadanía a entregar los resultados de éstos.

La entrega de la primera parte de la información fue recibida por Patricia Ramírez Kuri, titular del IPDP. En este contexto, Bravo informó que los foros iniciaron en octubre del 2025 y la consulta continuará hasta el 10 de abril y aseguró que los legisladores de Morena “seguirán escuchando a la ciudadanía”.

También aprovechó para agradecer la participación de más de 7 mil 500 asistentes, a todas las cámaras de la Ciudad de México; a los sectores de comerciantes, de la diversidad, las unidades territoriales, a los Copacos, entre otros, “son meses y meses de trabajo”, dijo.

“Hacemos entrega de esta memoria. Son más de 350 páginas y aquí están contenidos muchos de los documentos que nos entregaron las y los vecinos. Lo entregamos con mucho cariño y amor, porque aquí está la voz de la gente de esta hermosa ciudad”, puntualizó.

En su intervención, Patricia Ramírez Kuri, agradeció la firmeza institucional desde que se inició el proceso de participación.

“Así se ha impulsado un diálogo abierto. Agradecemos mucho estos insumos que enriquecerán el documento propuesta”.

Calidad, no cantidad

Kuri aseguró que la participación ciudadana para el PGD no ha sido nula, ya que el proyecto ha llegado a distintos sectores; convirtiéndose en un proceso inédito, “sin precedentes”, muy rico en voces, propuestas, visiones y críticas.

“Hay cerca de 700 mil personas que tienen conocimiento de que se está construyendo un Plan General de Desarrollo; más allá de la cantidad, es la calidad de las aportaciones que se están recibiendo”.

Además, comentó que el tema de la desaparición de los Copacos, incluido en el PGD, ya quedó eliminado del proyecto.

El vocero de Morena, Paulo García, aprovechó para llamar a defender el instrumento y combatir la desinformación.

“Hay quienes de manera deliberada y directa quieren desinformar. Esta Ciudad merece una discusión honesta sobre el instrumento regirá el crecimiento ordenado de la ciudad por los próximos 20 años”.

Para finalizar, la diputada Xóchilt Bravo llamó a todos los grupos parlamentarios a salir a las calles a escuchar a la ciudadanía y los invitó a presentar los resultados de las consultas que hayan realizado.