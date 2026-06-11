Modernizan sistema de rebombeo en Los Remedios en Naucalpan

Modernización del Sistema de Rebombeo de Los Remedios

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, informó sobre la modernización del sistema de rebombeo de Los Remedios, una obra que busca fortalecer el abasto de agua potable para más de 10 mil habitantes de distintas comunidades del municipio.

A través del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), Montoya llevó a cabo la rehabilitación de esta infraestructura, cuya intervención había sido postergada durante varias décadas.

El presidente municipal señaló que los trabajos beneficiarán a vecinos de las colonias Padre Figueroa, Los Remedios, La Ribera, Unión Popular, Temazcal, Lomas de Cantera y Ciudad de los Niños, al permitir una operación más eficiente del sistema hidráulico.

De acuerdo con el funcionario municipal, la obra incluyó la incorporación de tecnología de última generación, equipos con menor consumo de energía y sistemas de monitoreo inteligente, con el propósito de mejorar el servicio que se brinda a los habitantes.

Asimismo, Isaac Montoya resaltó que, pese a que las recientes lluvias han favorecido las condiciones del sistema hídrico, la administración municipal continuará con inversiones en pozos, tanques, rebombeos e infraestructura hidráulica para garantizar el acceso al agua de manera permanente.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que la modernización del sistema de rebombeo de Los Remedios forma parte de las acciones impulsadas por el ayuntamiento para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender la demanda de agua en diversas zonas del municipio.

La Crónica de Hoy 2026