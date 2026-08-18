Imparten curso de huertos urbanos en Praderas de San Mateo, Naucalpan

Con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y fomentar prácticas sustentables entre la población, en la comunidad de Praderas de San Mateo se llevó a cabo un curso de Huertos Urbanos, dirigido a habitantes interesados en aprender alternativas para producir alimentos y aprovechar de manera responsable los recursos.

La actividad fue realizada a través de la Dirección de Medio Ambiente de Naucalpan, como parte de las acciones de educación ambiental que buscan generar mayor conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de cuidar los espacios naturales y adoptar prácticas que contribuyan al bienestar de las comunidades.

Durante el curso, las y los participantes recibieron información sobre diferentes procesos necesarios para establecer y mantener un huerto urbano. Entre los temas abordados estuvieron la preparación del suelo, la siembra y el cuidado de las plantas, además de otros conocimientos que pueden aplicarse en espacios disponibles dentro de las viviendas o en áreas comunitarias.

Uno de los aspectos que se trabajó fue la elaboración de composta, una alternativa que permite aprovechar determinados residuos orgánicos para generar material que puede utilizarse en el suelo y contribuir al crecimiento de las plantas.

La enseñanza de este tipo de prácticas busca que las personas conozcan formas sencillas de reutilizar recursos y reducir la cantidad de residuos que terminan en la basura.

El curso también permitió explicar la importancia de utilizar los recursos naturales de manera responsable. A través de estas actividades, las autoridades municipales buscan que la población pueda identificar acciones que puede realizar desde sus propios hogares para contribuir al cuidado del entorno.

Los huertos urbanos representan una alternativa para producir alimentos frescos en espacios reducidos. Además, pueden convertirse en una herramienta de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y adultos, al permitirles conocer de manera directa los procesos relacionados con la producción de plantas y alimentos.

Durante la actividad se destacó la importancia de la participación de la comunidad para impulsar cambios relacionados con el cuidado ambiental. La colaboración entre autoridades y vecinos permite compartir conocimientos y promover prácticas que pueden mantenerse más allá de las actividades organizadas por el gobierno municipal.

En este sentido, la educación ambiental es considerada un elemento importante para generar conciencia sobre el uso de los recursos naturales y la necesidad de proteger los espacios donde viven las personas.

El curso realizado en Praderas de San Mateo también buscó mostrar que las acciones a favor del medio ambiente pueden comenzar con actividades sencillas, como aprender a sembrar, cuidar una planta, preparar composta o aprovechar los residuos orgánicos.

Estas prácticas pueden ayudar a fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental y promover una mayor participación ciudadana en temas relacionados con la sustentabilidad.

La Dirección de Medio Ambiente mantiene este tipo de actividades como una forma de acercar información a las comunidades y ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas en la vida cotidiana.

Para los participantes, aprender sobre huertos urbanos representa la posibilidad de conocer nuevas formas de producir algunos alimentos y, al mismo tiempo, desarrollar una relación más cercana con la naturaleza.

Además, estos espacios pueden contribuir a fortalecer la convivencia comunitaria cuando son desarrollados de manera colectiva, ya que permiten que vecinos compartan conocimientos, experiencias y responsabilidades.

El Gobierno de Naucalpan señaló que continuará impulsando acciones de educación ambiental y participación ciudadana, con el propósito de promover comunidades más sustentables y fortalecer el cuidado del entorno.

La actividad realizada en Praderas de San Mateo forma parte de estos esfuerzos y busca que los habitantes puedan incorporar prácticas ambientales en sus hogares y comunidades.

Con la impartición del curso de Huertos Urbanos, el municipio busca que la población tenga mayores herramientas para aprovechar los recursos de manera responsable, producir alimentos frescos y mantener prácticas que favorezcan el cuidado del medio ambiente.

De esta manera, la capacitación representa una acción que combina educación ambiental, participación comunitaria y sustentabilidad, con la intención de que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en la vida diaria y contribuir poco a poco a la construcción de comunidades más responsables con su entorno.